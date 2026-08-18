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Νέα πίεση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Έκτη διαδοχική πτώση για τον Stoxx 600
Χρηματιστήρια
21:00 - 18 Αυγ 2026

Νέα πίεση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Έκτη διαδοχική πτώση για τον Stoxx 600

Reporter.gr Newsroom
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Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και η απουσία ενδείξεων αποκλιμάκωσης της πολεμικής έντασης εντείνουν την ανησυχία στις διεθνείς αγορές, με την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου να ενισχύει περαιτέρω τις πιέσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διεύρυναν τις απώλειές τους στη συνεδρίαση της Τρίτης (18/8), οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε χαμηλά περίπου δύο εβδομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,69% στις 651,90 μονάδες, καταγράφοντας την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίασή του, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Νοέμβριο του 2025.

Στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,80%, στις 26.128 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,82%, στις 8.509 μονάδες.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο Λονδίνο, όπου ο FTSE 100 έκλεισε οριακά υψηλότερα, με άνοδο 0,07% στις 10.728 μονάδες. Η ανθεκτικότητα του βρετανικού δείκτη αποδόθηκε κυρίως στην ενίσχυση των ενεργειακών μετοχών, οι οποίες επωφελήθηκαν από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στις αγορές της περιφέρειας, ο FTSE MIB του Μιλάνου κατέγραψε ισχυρές απώλειες 1,06%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 53.017 μονάδες. Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 υποχώρησε κατά 0,24%, στις 19.934 μονάδες.

Η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους στον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό καταλύτη για τη νευρικότητα των επενδυτών.

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