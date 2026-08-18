Οι Ρώσοι αποσύρουν δισεκατομμύρια από τις τράπεζες – Φόβοι για κατάσχεση καταθέσεων από το Κρεμλίνο

Οι Ρώσοι αποσύρουν δισεκατομμύρια από το τραπεζικό σύστημα της χώρας, καταγράφοντας εκροές μετρητών σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις με drones και αυξάνεται ο φόβος ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να αρχίσει να κατάσχει καταθέσεις για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Σχεδόν 3,4 δισ. δολάρια (286,4 δισ. ρούβλια) αποσύρθηκαν κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, επιπλέον των 7,3 δισ. δολαρίων που είχαν αποσυρθεί τον Ιούλιο και περισσότερων από 4,5 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας.

Οι συνολικές εκροές για το σύνολο του έτους ενδέχεται να φτάσουν σχεδόν στο διπλάσιο του ποσού που αποσύρθηκε κατά τον πρώτο χρόνο της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Τάρας Σκβόρτσοφ, ανώτερο στέλεχος της Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας λιανικής της Ρωσίας.

Οι μαζικές αναλήψεις προκαλούν προβλήματα ρευστότητας, σύμφωνα με τον Σκβόρτσοφ και πρώην ανώτερο Ρώσο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο έναν χρηματοπιστωτικό τομέα που ήδη βρίσκεται υπό πίεση λόγω της αύξησης των επισφαλών δανείων, μετά την πιστωτική επέκταση που προώθησε η κυβέρνηση για την ενίσχυση της πολεμικής παραγωγής.

«Τα drones πετούν. Πράγματα καίγονται. Η νευρικότητα αυξάνεται. Και ίσως να ενεργοποιείται η καθημερινή λογική των ανθρώπων ότι πρέπει να έχουν τα μετρητά κάτω από το μαξιλάρι τους και όχι κάπου στις τράπεζες, όπου μπορεί να μην τους επιστραφούν ποτέ», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και άλλοι που μίλησαν, ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Για ορισμένες τράπεζες αυτό αποτελεί πραγματικά πρόβλημα», πρόσθεσε. «Δεν το περίμεναν και είχαν επενδύσει όλα τα διαθέσιμα μετρητά αλλού, ενώ τώρα οι άνθρωποι έρχονται και αποσύρουν μισό τρισεκατομμύριο ρούβλια τον μήνα».

Η Αλεξάντρα Προκοπένκο, πρώην σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι αναλήψεις αντανακλούν την εντεινόμενη ανησυχία και τον φόβο της ρωσικής κοινωνίας.

«Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα ή στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα», είπε η Προκοπένκο. «Όλο αυτό είναι συνέπεια του φόβου ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάτι με το τραπεζικό σύστημα, ότι θα μπορούσε να κρατικοποιήσει τις καταθέσεις».

Η ίδια εκτίμησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο κρατικοποίησης είναι απίθανο, πρόσθεσε όμως: «Δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο οι αρχές να επιβάλουν περιορισμούς στις αναλήψεις».

Το συνολικό ποσό που έχει ήδη αποσυρθεί από το ρωσικό τραπεζικό σύστημα από τις αρχές του έτους ξεπερνά τα 24,7 δισ. δολάρια (2 τρισ. ρούβλια) που είχαν αποσυρθεί κατά τον πρώτο χρόνο μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.

Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της εισβολής, περίπου 23 δισ. δολάρια έφυγαν από το τραπεζικό σύστημα και οι τράπεζες φάνηκαν να απειλούνται από την αθρόα φυγή καταθετών και επιχειρήσεων που έσπευδαν να αδειάσουν τους λογαριασμούς τους. Η κυβέρνηση κατάφερε τότε να ανακόψει την εκροή, επιβάλλοντας αυστηρούς κεφαλαιακούς ελέγχους και αυξάνοντας απότομα τα επιτόκια.

Τώρα, και οι μεγάλες επιχειρήσεις επιχειρούν να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της εμβέλειας των ρωσικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς εντείνεται η ανησυχία για ενδεχόμενες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο, η εξέλιξη αυτή επιδεινώνει περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.