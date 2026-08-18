Νεκρός ναυτικός σε ελληνόκτητο πλοίο που δέχτηκε πλήγμα από βλήμα στο Στενό του Ορμούζ

Νεκρός είναι ο αρχιμηχανικός του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου «Minoan Dignity», το οποίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ έπλεε εξερχόμενο από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του. Το θύμα φέρεται να είναι ο αρχιμηχανικός.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν, όπως ανέφερε η UKMTO.

Πηγές στον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο είναι το «Minoan Dignity», ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Λιβερίας, ελληνικών συμφερόντων. Το πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στο μηχανοστάσιο από βλήμα άγνωστης προέλευσης, ενώ πραγματοποιούσε τη διέλευσή του από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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