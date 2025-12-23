Το πάρτι της Μιλένας

Τελικά η εργατικότητα και η σοβαρότητα ανταμείβονται …ακόμη και στην πολιτική.

Αυτό έδειξε η πολύ μεγάλη προσέλευση φίλων και ψηφοφόρων της Μιλένας Αποστολάκη στην συγκέντρωση που κάνει κάθε χρόνο για τις γιορτές, στο Χαλάνδρι. Μαζεύτηκαν πάνω από 1.000 άτομα από όλο το φάσμα ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, νέοι και παλιότεροι, εκπροσωπώντας όλες τις τάσεις του κόμματος.

Η δημοφιλία της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ της Β’ Αθηνών αυξήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σημαντικά, με την πολύ καθοριστική παρουσία της στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναδείχθηκαν τα μεγάλα ατού της: η μεθοδικότητα, η σοβαρότητα και η αμεσότητα των ερωτήσεων της. Με τις ερωτήσεις της στους μάρτυρες απέδειξε ότι είχε μελετήσει σε μεγάλο βάθος την υπόθεση και δεν αναλώθηκε σε προσπάθεια εντυπωσιασμού και σε σόου για τις κάμερες, όπως έκαναν άλλοι βουλευτές, αλλά υπέβαλε ερωτήσεις ουσίας τις οποίες διατύπωνε με επιμονή αλλά και ευπρέπεια. Και αποδείχθηκε ότι αυτή η τακτική είχε εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην κοινή γνώμη.