Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Η Wall Street σημειώνει ήπιες διακυμάνσεις την Παρασκευή (14/8), μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης που κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, με τον δείκτη να οδεύει προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,06 στις 53.806,62 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,12% στις 7.808,07 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,10% στις 26.829,82 μονάδες.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite οδεύουν προς τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 0,6% μέσα στην εβδομάδα. Ο Dow, αντίθετα, καταγράφει εβδομαδιαία απώλεια περίπου 0,6%.

Η εβδομάδα ήταν ιστορική για τον S&P 500, καθώς την Πέμπτη ο δείκτης ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 7.800 μονάδες, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στο ιστορικό υψηλό των 7.816,70 μονάδων. Ο δείκτης είχε επίσης κλείσει σε νέο ρεκόρ κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

«Η αγορά είναι δικαιολογημένα ανοδική αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο CNBC η Αναστασία Αμορόσο, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Partners Group, επισημαίνοντας την ισχυρή πορεία των εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ.

Με περισσότερες από το 90% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η αύξηση των κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο διαμορφώνεται περίπου στο 50%, σύμφωνα με τη FactSet.

Η Αμορόσο σημείωσε επίσης ότι ο κλάδος του λογισμικού «έχει ανακάμψει και καταγράψει ισχυρό ράλι», καθώς η αγορά φαίνεται να συνειδητοποίησε ότι ίσως δεν είχε αποτιμήσει επαρκώς τους σχετικούς κινδύνους. Πράγματι, το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) έχει ενισχυθεί περίπου 28% τους τελευταίους έξι μήνες, αφού είχε υποχωρήσει περισσότερο από 24% κατά το πρώτο τρίμηνο.