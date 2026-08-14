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Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:42 - 14 Αυγ 2026

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Reporter.gr Newsroom
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Η κυπριακή κυβέρνηση χαιρετίζει θετικά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector (GSI), ωστόσο, παραμένει σταθερή στη θέση της να αναμένει την οριστική μελέτη βιωσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προτού λάβει τελικές αποφάσεις για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο. 

Η Κύπρος αναγνωρίζει ότι η είσοδος της Meridiam προσδίδει ισχυρή στρατηγική και επενδυτική δυναμική στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας. Επιμένει, όμως, στην αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και του κόστους-οφέλους μέσω της μελέτης της ΕΤΕπ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει τις επαφές με την ελληνική κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς (όπως τον ΑΔΜΗΕ), με στόχο όπως τονίζουν από το περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Κύπριων καταναλωτών.

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις, λοιπόν, η κυπριακή πλευρά διατηρεί αμετάβλητες τις προϋποθέσεις που έχει θέσει τόσο για την έναρξη των πληρωμών όσο και για την ενδεχόμενη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό κεφάλαιο του GSI.

Στην Ελλάδα η είσοδος ενός διεθνούς επενδυτή του μεγέθους της Meridiam αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό. Για τη Λευκωσία αποτελεί μεν ψήφο εμπιστοσύνης προς το project, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να αρθούν οι επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Η συμφωνία για τη συμμετοχή της Meridiam που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2026, άλλαξε πάντως τα δεδομένα γύρω από την ασφάλεια υλοποίησης του καλωδίου. Το έργο υποστηρίζεται μάλιστα και σε διπλωματικό επίπεδο, με πρόσφατες παρεμβάσεις και διακομματικές πρωτοβουλίες υπέρ του GSI να καταγράφονται ακόμη και στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε στον Πολίτη της Κύπρου ότι οι τελευταίες κινήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει προς την υλοποίηση, κυρίως μέσω της διαχείρισης του μεγαλύτερου κινδύνου που το συνοδεύει: του γεωπολιτικού.

Κατά τον ίδιο, «το έργο άρχισε να διασφαλίζεται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους και από τις φωνές που ακούμε από την Τουρκία».

Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και σύμβουλος για θέματα ηλεκτρικής ενέργειας Χρίστος Χατζηλαού εκτιμά από τη μεριά του ότι υπάρχει πράγματι κινητικότητα που δείχνει πως το έργο αρχίζει να «ξεπαγώνει». Προειδοποιεί, όμως, ότι το βασικό πρόβλημα του GSI παραμένει υπαρκτό: το γεωπολιτικό ρίσκο και ειδικότερα η στάση της Τουρκίας.

Μιλώντας στον «Π», ο κ. Χατζηλαού εμφανίστηκε σαφώς πιο επιφυλακτικός απέναντι στην άποψη ότι η γαλλική και η ισραηλινή παρουσία αποτελούν από μόνες τους επαρκή «ασπίδα» για την υλοποίηση του έργου.

Κατά την εκτίμησή του, το ζήτημα δεν είναι απλώς να αυξηθεί ο αριθμός των ισχυρών διεθνών παικτών που συνδέονται με το καλώδιο, αλλά να υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς εγγυήσεις ότι το έργο θα μπορέσει πράγματι να προχωρήσει εφόσον υπάρξει τουρκική αντίδραση.

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