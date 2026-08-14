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«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία
Ειδήσεις
17:22 - 14 Αυγ 2026

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Sanae Takaichi επέκρινε έντονα την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα διαφιλονικούμενα Νησιά Κουρίλες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «εγγενώς ιαπωνικό έδαφος».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X την Πέμπτη, η Takaichi ανέφερε ότι το Τόκιο είχε «επανειλημμένα ζητήσει από τη ρωσική πλευρά να διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος δεν θα επισκεφθεί τα Βόρεια Εδάφη». Με τον όρο «Βόρεια Εδάφη», η Ιαπωνία αναφέρεται στα διαφιλονικούμενα νησιά των Κουρίλων.

Η Ιάπωνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πούτιν «απολύτως απαράδεκτη», σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Τα Νησιά Κουρίλες βρίσκονται ανάμεσα στο νότιο άκρο της ρωσικής χερσονήσου της Καμτσάτκα και το βορειοανατολικό άκρο της ιαπωνικής νήσου Χοκάιντο. Πρόκειται για ένα αραιοκατοικημένο, ηφαιστειογενές αρχιπέλαγος που χωρίζει τη Θάλασσα του Οχότσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα τέσσερα νοτιότερα νησιά του συμπλέγματος καταλήφθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση όταν ο Κόκκινος Στρατός εισέβαλε σε ιαπωνικά εδάφη προς το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Πούτιν στην Ιτουρούπ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πούτιν βρέθηκε στο νησί Ιτουρούπ, όπου η Ρωσία διατηρεί στρατηγικής σημασίας στρατιωτική βάση.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε μονάδα επεξεργασίας ψαριών, νοσοκομείο και σχολείο, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Σαχαλίν, Valery Limarenko.

Η επίσκεψη προκάλεσε αντιδράσεις και στην ιαπωνική κυβέρνηση. Ο υπουργός Εξωτερικών Toshimitsu Motegi δήλωσε ότι «η Ιαπωνία διαμαρτύρεται έντονα για αυτή την επίσκεψη».

Σε φωτογραφία που διανεμήθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Sputnik, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δοκιμάζει χαβιάρι κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών Yasny, στο νησί Ιτουρούπ, ένα από τα τέσσερα νησιά της διαφιλονικούμενης αλυσίδας που είναι γνωστή ως Κουρίλες στη Ρωσία και Βόρεια Εδάφη στην Ιαπωνία, στις 13 Αυγούστου 2026.

Μια διαμάχη που κρατά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Ιαπωνία παραιτήθηκε από «κάθε δικαίωμα, τίτλο και αξίωση επί των Νήσων Κουρίλων» με τη Συνθήκη του Σαν Φρανσίσκο του 1951, ωστόσο δεν αναγνώρισε τη σοβιετική κυριαρχία στην περιοχή.

Η εδαφική διαμάχη αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους Τόκιο και Μόσχα δεν έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, μια κοινή δήλωση του 1956 έθεσε επίσημα τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών.

Η νέα αμυντική στρατηγική της Ιαπωνίας

Αναλυτές του Institute for the Study of War (ISW), αμερικανικού think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτιμούν ότι η επίσκεψη του Πούτιν πιθανότατα αποτελεί μέρος της αντίδρασης του Κρεμλίνου στο νέο αμυντικό δόγμα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, η κίνηση αυτή ενδέχεται να αποσκοπεί και στην υπονόμευση των προσπαθειών της Takaichi να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Η Ιαπωνία δημοσίευσε νωρίτερα μέσα στον μήνα τη νέα Λευκή Βίβλο για την Άμυνα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από τον Πούτιν όσο και από τη σύμμαχο της Ρωσίας, Βόρεια Κορέα.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέκρινε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ιαπωνία χαρακτηρίζει τη Μόσχα μία από τις κρίσιμες απειλές για την ασφάλεια της χώρας.

«Η Ρωσία συνεχίζει τις ενεργές στρατιωτικές δραστηριότητες στα Βόρεια Εδάφη, τα οποία αποτελούν εγγενή εδάφη της Ιαπωνίας και τελούν υπό παράνομη κατοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιαπωνική Λευκή Βίβλος.

Η επίσκεψη Πούτιν, επομένως, δεν είναι απλώς συμβολική: έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Μόσχας–Τόκιο παραμένουν τεταμένες και η Ιαπωνία επιχειρεί να ενισχύσει σημαντικά τον αμυντικό της ρόλο στην Ανατολική Ασία.

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