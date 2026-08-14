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«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»
Ειδήσεις
13:55 - 14 Αυγ 2026

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Reporter.gr Newsroom
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Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε podcast, όπου αποκάλεσε σκωπτικά τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία» αναφερόμενος στη στάση του Λονδίνου έναντι του Ισραήλ και την πολιτική του για τη Γάζα, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και έντονη πολιτική ένταση στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο σε συνέντευξή του στο Army Radio, ισχυριζόμενος μάλιστα πως «η πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι η Βρετανία». Η ρητορική αυτή αποτελεί αιχμή για τη στάση της νέας εργατικής κυβέρνησης στο Λονδίνο απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα και την πρόσφατη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει χαρακτηρίσει κατά το παρελθόν παρόμοιες εκφράσεις (όπως του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς) ως γραφικές και εκτός πραγματικότητας.

Κορυφαία στελέχη της ξεκαθαρίζουν ακόμα ότι η Βρετανία στηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών και την επιβολή κυρώσεων για τη βία στη Δυτική Όχθη, χωρίς αυτό να αλλοιώνει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της χώρας.

Αναλυτές και διπλωματικές πηγές στο Λονδίνο τονίζουν ότι το σχόλιο του Νετανιάχου αποτελεί ένα «πολιτικό καρφί» που δοκιμάζει επικίνδυνα τις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών. Επισημαίνουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, αλλά τέτοιου είδους εμπρηστική ρητορική υπονομεύει τη διπλωματία.

Ο παγκοσμίου φήμης Βρετανός σχολιαστής και δημοσιογράφος, παρά τις συντηρητικές του απόψεις, αντέδρασε με εξαιρετικά έντονο ύφος μέσω των social media. Απαντώντας στη δήλωση, χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «ηλίθιο», καταδικάζοντας τη ρητορική του ως προσβλητική και απαράδεκτη για μια σύμμαχο χώρα.

Τα βρετανικά δίκτυα προχώρησαν άμεσα σε fact-checking (επαλήθευση στοιχείων), καταρρίπτοντας τα λεγόμενα του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι το μουσουλμανικό στοιχείο στη Βρετανία αντιπροσωπεύει περίπου το 6,5% του πληθυσμού, την ώρα που στο ίδιο το Ισραήλ το ποσοστό των Μουσουλμάνων πολιτών αγγίζει το 18%.

Μουσουλμανικές οργανώσεις και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βρετανία καταγγέλλουν τη δήλωση ως ισλαμοφοβική και διχαστική. Τονίζουν ότι ο Νετανιάχου εργαλειοποιεί τη μουσουλμανική μειονότητα της χώρας για να ασκήσει πίεση στην εξωτερική πολιτική του Λονδίνου και να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινή γνώμη από την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2026 - 14:08
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