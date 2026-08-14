ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση
Ειδήσεις
18:30 - 14 Αυγ 2026

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει μέσω επίσημων διαύλων συγκεκριμένη πρόταση από την Τουρκία για την επιβολή μορατόριουμ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Άγκυρα ότι δεν καταδικάζει δημόσια τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Τουρκία επαναφέρει την πρόταση για μια συμφωνία που θα αποτρέπει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτή την κατάσταση».

Όπως είπε, όταν ουκρανικά drones πλήττουν τουρκικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια ή άλλα πολιτικά σκάφη, «ούτε η Τουρκία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες» δηλώνουν δημοσίως ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες. Ο Ρώσος υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε επανειλημμένες επιθέσεις, όπως υποστήριξε, εναντίον υποδομών του Caspian Pipeline Consortium, σημειώνοντας ότι μεταξύ των εταιρειών που συνδέονται με αυτές περιλαμβάνονται οι αμερικανικές Chevron και ExxonMobil.

Παρά τις επικρίσεις του, ο Λαβρόφ εμφανίστηκε πιο συμφιλιωτικός απέναντι στην Άγκυρα, αναγνωρίζοντας ότι η Τουρκία έχει ειλικρινές ενδιαφέρον για τη σταθερότητα στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στην Τουρκία ενδιαφέρονται ειλικρινά για να παραμείνει η Μαύρη Θάλασσα σταθερή», ανέφερε, εξηγώντας ότι Άγκυρα και Μόσχα συνδέονται με σημαντικά κοινά οικονομικά σχέδια, αλλά και με ιστορικούς δεσμούς και κοινά συμφέροντα στον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Τουρκία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε εκτενώς και στη θέση της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα δεν μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τις σχέσεις της με την ΕΕ.

«Νομίζω ότι τα “ίχνη” που αφήνει η συμμετοχή [της Τουρκίας] στο ΝΑΤΟ, καθώς και οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναπόφευκτα», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία επιδιώκει να διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και με την ΕΕ, αν και, σύμφωνα με τον ίδιο, «βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή στην ΕΕ».

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε, πάντως, σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, επικαλούμενος τα κοινά οικονομικά συμφέροντα των δύο χωρών και τη γεωπολιτική τους εγγύτητα.

Στο μεταξύ, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει μέσω επίσημων διαύλων μια «επίσημα διατυπωμένη» τουρκική πρόταση για μορατόριουμ στη Μαύρη Θάλασσα. Η ίδια χαρακτήρισε μια απλή επανάληψη της συμφωνίας για τη Μαύρη Θάλασσα του 2022-23 «μη σκόπιμη», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έδινε στο Κίεβο μόνο μια προσωρινή «ανάσα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15
Ειδήσεις

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία
Ειδήσεις

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές
Ειδήσεις

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot
Ειδήσεις

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ
Ειδήσεις

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ