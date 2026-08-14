Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει μέσω επίσημων διαύλων συγκεκριμένη πρόταση από την Τουρκία για την επιβολή μορατόριουμ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Άγκυρα ότι δεν καταδικάζει δημόσια τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Τουρκία επαναφέρει την πρόταση για μια συμφωνία που θα αποτρέπει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτή την κατάσταση».

Όπως είπε, όταν ουκρανικά drones πλήττουν τουρκικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια ή άλλα πολιτικά σκάφη, «ούτε η Τουρκία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες» δηλώνουν δημοσίως ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες. Ο Ρώσος υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε επανειλημμένες επιθέσεις, όπως υποστήριξε, εναντίον υποδομών του Caspian Pipeline Consortium, σημειώνοντας ότι μεταξύ των εταιρειών που συνδέονται με αυτές περιλαμβάνονται οι αμερικανικές Chevron και ExxonMobil.

Παρά τις επικρίσεις του, ο Λαβρόφ εμφανίστηκε πιο συμφιλιωτικός απέναντι στην Άγκυρα, αναγνωρίζοντας ότι η Τουρκία έχει ειλικρινές ενδιαφέρον για τη σταθερότητα στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στην Τουρκία ενδιαφέρονται ειλικρινά για να παραμείνει η Μαύρη Θάλασσα σταθερή», ανέφερε, εξηγώντας ότι Άγκυρα και Μόσχα συνδέονται με σημαντικά κοινά οικονομικά σχέδια, αλλά και με ιστορικούς δεσμούς και κοινά συμφέροντα στον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Τουρκία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε εκτενώς και στη θέση της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα δεν μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τις σχέσεις της με την ΕΕ.

«Νομίζω ότι τα “ίχνη” που αφήνει η συμμετοχή [της Τουρκίας] στο ΝΑΤΟ, καθώς και οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναπόφευκτα», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία επιδιώκει να διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και με την ΕΕ, αν και, σύμφωνα με τον ίδιο, «βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή στην ΕΕ».

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε, πάντως, σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, επικαλούμενος τα κοινά οικονομικά συμφέροντα των δύο χωρών και τη γεωπολιτική τους εγγύτητα.

Στο μεταξύ, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει μέσω επίσημων διαύλων μια «επίσημα διατυπωμένη» τουρκική πρόταση για μορατόριουμ στη Μαύρη Θάλασσα. Η ίδια χαρακτήρισε μια απλή επανάληψη της συμφωνίας για τη Μαύρη Θάλασσα του 2022-23 «μη σκόπιμη», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έδινε στο Κίεβο μόνο μια προσωρινή «ανάσα».