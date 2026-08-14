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ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα
Ειδήσεις
17:30 - 14 Αυγ 2026

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν στο Ιράν οικονομικά μέτρα «που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ..

«Θα είναι ένας συνδυασμός οικονομικής απομόνωσης όπως ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί και της συνέχισης του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», δήλωσε ο Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο Newsmax, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις αναφορές ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να διατηρήσει επ’ αόριστον τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους, το Πολεμικό Ναυτικό θα συνεχίσει να εναλλάσσει τα πλοία του, «όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και όπως θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Washington κατευθυνόταν προς την περιοχή, προκειμένου να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στη Μέση Ανατολή για περισσότερες από 250 ημέρες. Η ανάπτυξή του αναμενόταν αρχικά να ολοκληρωθεί τον Μάιο.

Η ομάδα κρούσης του George Washington αναχώρησε από το Βιετνάμ στις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Αντιδράσεις για τις συνθήκες στο USS Abraham Lincoln

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε επίσης ότι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις κακές συνθήκες στο USS Abraham Lincoln —μεταξύ άλλων για ελλείψεις τροφίμων, πτώση του ηθικού και ακόμη και απόπειρες ναυτών να πέσουν στη θάλασσα— έχουν «παρουσιαστεί εντελώς διαστρεβλωμένα».

Ωστόσο, οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Mike Levin από την Καλιφόρνια δήλωσε ότι απέστειλε επιστολή στον Χέγκσεθ και στον εκτελούντα χρέη υπουργού Ναυτικού, Hung Cao, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για καταγγελίες από οικογένειες και συγγενείς στρατιωτικών σχετικά με μούχλα στα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, έλλειψη ζεστού νερού, περιορισμένη πρόσβαση σε φρέσκα προϊόντα και ελλείψεις προμηθειών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επιστολή, οι ναύτες και οι πεζοναύτες αντιμετωπίζουν «υπερβολικό φόρτο εργασίας», ο οποίος συμβάλλει σε «ακραία κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε, πάντως, δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμπλοκή πάνω στο αεροπλανοφόρο, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές είναι ψευδείς και ότι κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν έχει χάσει τη ζωή του.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία υποστήριζαν ότι επτά Αμερικανοί ναύτες σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε «βίαιη συμπλοκή» πάνω στο USS Abraham Lincoln.

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