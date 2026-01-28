Άλμα στο κενό για Τσίπρα και Καρυστιανού;

Αυτό αρχίζει να συμβαίνει με την προσπάθεια λανσαρίσματος της Καρυστιανού και την απόπειρα επαναλανσαρίσματος του Τσίπρα. Η μεν πρώτη, μετά την δημόσια έκθεσή της και τα όσα αποκαλύφθηκαν, φαίνεται σε δημοσκοπήσεις ότι δεν θεωρείται έτοιμη για την πολιτική από το 70% των ερωτηθέντων.
Οσο για το rebranding του πρώην Πρωθυπουργού, σχεδόν το 50% το κρίνει αδιάφορο και 34% το θεωρεί αδιάφορο. Με λίγα λόγια, δεν πάει καλά ούτε η μία, ούτε η άλλη προσπάθεια. Yπό αυτές τις συνθήκες μένει να δούμε αν Καρυστιανού και Τσίπρτας θα κάνουν το άλμα, που προς το παρόν φαίνεται ότι πάει να γίνει στο κενό…