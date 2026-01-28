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Άλμα στο κενό για Τσίπρα και Καρυστιανού;
Ανεμοδείκτης
13:11 - 28 Ιαν 2026

Άλμα στο κενό για Τσίπρα και Καρυστιανού;

Άγγελος Κωβαίος
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Ό,τι και να συμβαίνει στην πολιτική καθημερινότητα και στα παρασκήνιά της, ορισμένα πράγματα κάποια στιγμή «βγάζουν μάτι».

Αυτό αρχίζει να συμβαίνει με την προσπάθεια λανσαρίσματος της Καρυστιανού και την απόπειρα επαναλανσαρίσματος του Τσίπρα. Η μεν πρώτη, μετά την δημόσια έκθεσή της και τα όσα αποκαλύφθηκαν, φαίνεται σε δημοσκοπήσεις ότι δεν θεωρείται έτοιμη για την πολιτική από το 70% των ερωτηθέντων.

Οσο για το rebranding του πρώην Πρωθυπουργού, σχεδόν το 50% το κρίνει αδιάφορο και 34% το θεωρεί αδιάφορο. Με λίγα λόγια, δεν πάει καλά ούτε η μία, ούτε η άλλη προσπάθεια. Yπό αυτές τις συνθήκες μένει να δούμε αν Καρυστιανού και Τσίπρτας θα κάνουν το άλμα, που προς το παρόν φαίνεται ότι πάει να γίνει στο κενό…

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