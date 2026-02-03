Η Αχτσιόγλου προτείνει αντι-τραμπική… δίαιτα

Εχει περάσει κάπως στα ψιλά, αλλά το δράμα που εκτυλίσσεται στη ΝΕΑΡ είναι μεγάλο και έχει πολλά επεισόδια.

Κατ’ αρχάς, έπειτα από ένα ανεξήγητα πολυήμερο συνέδριο, αποχώρησε ο Μπίστης. Θα πει κάποιος αυτό δεν είναι και μεγάλη είδηση, ο Μπίστης αποχωρεί από παντού.

Την ίδια στιγμή όμως, η Εφη Αχτσιόγλου φαίνεται ότι οδηγεί το πράγμα σε μία άλλη διάσταση, με μία ανάρτηση ιδιαίτερης σημασίας. Εξηγεί εκεί πως η απάντηση στον τραμπισμό είναι ο βιγκανισμός…Οπως γράφει: «Η επιλογή της χορτοφαγίας απορρέει από τη συνεχή προσπάθεια να μπούμε στη θέση του άλλου, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια, να νιώσουμε τον δικό του πόνο. Υπ’ αυτό το πρίσμα, πράγματι, βιγκανισμός και τραμπισμός δεν πάνε μαζί. Όσο ενισχύεται ο δεύτερος, θα μειώνεται η επιρροή του πρώτου». Κι όποιος βγάλει άκρη, έβγαλε.

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