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Blast from the past: Ο Ντάισελμπλουμ από τον Βαρουφάκη στον Πιερρακάκη
Ανεμοδείκτης
14:09 - 29 Απρ 2026

Blast from the past: Ο Ντάισελμπλουμ από τον Βαρουφάκη στον Πιερρακάκη

Reporter.gr Newsroom
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Με διάφορες αφορμές – και μεταξύ αυτών επειδή ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να υπερασπίζεται τα «κατορθώματά» του το 2015 – η ελληνική κρίση επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Μία νέα αφορμή όμως είναι και η έρευνα της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για την τραυματική εκείνη περίοδο («Στο χιλιοστό»), που πρόκειται να προβληθεί στον ΣΚΑΪ.

Εν όψει της προβολής, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης, στην οποία προσκεκλημένος ήταν και ο τότε πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Εκεί ανέφερε (και αυτός) ότι τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν τότε ήταν υπερβολικά. Ακολούθησε όμως και μία συνάντηση υψηλού συμβολισμού, με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη το πρωί της Τετάρτης (29/4). Εκεί ο Ντάισελμπλουμ δήλωσε, μεταξύ άλλων, υπερήφανος που σήμερα προεδρεύει στο όργανο ένας Ελληνας υπουργός. Αν είναι υπερήφανος αυτός, τι να πουν και ο Πιερρακάκης και ο Μητσοτάκης. Τι να λένε όμως και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης…

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