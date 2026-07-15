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Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη
Οικονομία
17:00 - 15 Ιουλ 2026

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Το POLITICO δημοσιεύει σήμερα συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, στον δημοσιογράφο Mathieu Pollet. Στη συνέντευξή του, ο κ. Πιερρακάκης παρουσιάζει αναλυτικά την πρότασή του για τον ευρωπαϊκό συντονισμό των δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων, καθώς και για την αξιοποίηση μέρους των σχετικών εσόδων προς χρηματοδότηση στρατηγικών ευρωπαϊκών επενδύσεων. Παράλληλα, εξηγεί πώς η πρόταση αυτή μπορεί να συμβάλει τόσο στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς όσο και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφέρει:

Μπορούν τα χρήματα να εμφανιστούν από το πουθενά; Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης λέει ότι μπορεί να τα κάνει να εμφανιστούν από τα ερτζιανά κύματα.

Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του Eurogroup, της άτυπης συνόδου των Υπουργών Οικονομικών των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ, προωθεί έναν ενδεχομένως τολμηρό νέο τρόπο συγκέντρωσης χρημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση: να ανακατευθυνθούν τα ιδιαίτερα προσοδοφόρα έσοδα από τις εθνικές δημοπρασίες φάσματος προς τις Βρυξέλλες, τη στιγμή που η συζήτηση για τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης εντείνεται.

«Είναι τηλεπικοινωνιακή πολιτική αλά Ντράγκι», είπε σε συνέντευξή του στο POLITICO, επικαλούμενος το σχέδιο του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού για την αντιστροφή της οικονομικής παρακμής της Ευρώπης, το οποίο ζητούσε μεγαλύτερο συντονισμό και εναρμόνιση στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις αδειοδοτούν τις συχνότητες που τροφοδοτούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μια τέτοια ρύθμιση θα είχε επίσης το πλεονέκτημα ότι θα ενθάρρυνε την ανάπτυξη κρίσιμων πανευρωπαϊκών τεχνολογικών υποδομών.

Οι ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα κατακερματισμένο σύστημα εθνικών διαδικασιών για την απόκτηση πρόσβασης στο φάσμα συχνοτήτων, ενώ τα έσοδα από τις δημοπρασίες εισρέουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Από το 2020, οι πάροχοι έχουν δαπανήσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ για άδειες φάσματος, σύμφωνα με την Ένωση του κλάδου Connect Europe. Η διαδικασία αυτή αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο κριτικής, καθώς θεωρείται ότι αποσπά χρήματα από τους παρόχους αντί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, με τον πρώην Επίτροπο της ΕΕ Τιερί Μπρετόν να έχει χαρακτηρίσει το φάσμα συχνοτήτων ως την «χρυσοφόρα αγελάδα» των κυβερνήσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε την Ευρώπη να υιοθετήσει το ελληνικό μοντέλο, το οποίο χαρακτήρισε ως την «πιο καινοτόμο δημοπρασία», αναφερόμενος στην απόφαση της Ελλάδας το 2020 να κατευθύνει το 25% των εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος σε ένα νέο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) για επενδύσεις στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα του 5G. Ο επικεφαλής του Eurogroup οραματίζεται την κατανομή του 75% των εσόδων των δημοπρασιών στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Multiannual Financial Framework), δηλαδή στο μακροπρόθεσμο σχέδιο δαπανών της ΕΕ, και του υπόλοιπου 25% μέσω ενός επενδυτικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με ένα τέτοιο σχεδιασμό, υποστήριξε, «η Ευρώπη θα κατέληγε να έχει συνολικά ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό στη διάθεσή της».

Η πρωτότυπη αυτή πρόταση θα μπορούσε να προσφέρει στους διαπραγματευτές μια νέα πηγή εσόδων σε επίπεδο ΕΕ, γνωστή στις Βρυξέλλες ως «ίδιος πόρος» (own resource). Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη παραμένει διχασμένη στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ της Ένωσης μεταξύ των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών, που επιθυμούν περιορισμό των δαπανών, και εκείνων που θέλουν να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε επίσης ότι θέλει να συνδέσει αυτή την «ιδέα μηδενικού αθροίσματος» (non–zero sum) με την προσπάθεια ενίσχυσης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών πρωταθλητών και μείωσης της εξάρτησης της Ένωσης από την αμερικανική τεχνολογία.

«Αυτή η ιδέα έχει πολλά επίπεδα. Υπάρχει ένα πολύ εμφανές επίπεδο, που είναι απλώς ο συγχρονισμός των δημοπρασιών», είπε ο κ. Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του κατακερματισμού και η προσέγγιση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς θα αποτελούσαν ήδη μια μεγάλη νίκη. «Η αξία για τους ευρωπαϊκούς πρωταθλητές μας και για τους τηλεπικοινωνιακούς μας παρόχους είναι αυταπόδεικτη, ακόμη και πριν περάσουμε στη συζήτηση για τα έσοδα».

Υποστήριξε ότι ένα νέο παράδειγμα διαμορφώνεται μετά τις συστάσεις των τελευταίων ετών που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα του Μάριο Ντράγκι και του επίσης πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Ενρίκο Λέττα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην Ένωση Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union), το μακροχρόνιο σχέδιο της ΕΕ για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς επενδύσεων και χρηματοδότησης, το οποίο πρόσφατα έχει αποκτήσει νέα δυναμική.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιδέα του θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, καθώς και τη γενικότερη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Είπε ότι «πολλοί» από τους συναδέλφους του έχουν ήδη «υιοθετήσει τη βασική φιλοσοφία της ιδέας».

«Πρέπει τώρα να περάσουμε σε μια πιο λεπτομερή και διεξοδική φάση, κατά την οποία θα χρειαστούμε μια συγκεκριμένη μελέτη επιπτώσεων και συγκεκριμένα, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτηση».

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