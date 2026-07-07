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Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα
Ανεμοδείκτης
07:19 - 07 Ιουλ 2026

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Στη Χαριλάου Τρικούπη υποδέχθηκαν με μεγάλη ικανοποίηση το "ναι" του Γιάννη Σγουρού στην πρόταση που του έκαναν να δώσει τη μάχη του σταυρού στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Σύντομα όμως τα χαμόγελα πάγωσαν.

Η εμφάνιση στον Σταμάτη Ζαχαρό δημιούργησε τις πρώτες αμφιβολίες, καθώς ο έμπειρος αυτοδιοικητικός έκανε κάποια άκομψα σχόλια.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλησαν πάντως να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα. Ομως ο Γιάννης Σγουρός ξαναχτύπησε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Σε νέα του τηλεοπτική εμφάνιση στο Open άφησε ανοιχτό παράθυρο ακόμα και για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, αν είναι εφικτή μέσα από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ασφαλώς αυτή η δήλωση είναι 100% εκτός γραμμής ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αναγκάζεται να σπεύσει να τη διαψεύσει.

Λόγω σεβασμου στον Γιάννη Σγουρό από το ΠΑΣΟΚ σημείωσαν πως πρόκειται για καθαρά προσωπική του άποψη που δεν εκφράζει το κόμμα.

Και αυτή τη στάση θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές, γνωρίζοντας ασφαλώς πως ο Γιάννης Σγουρός δεν μπαίνει σε καλούπι και θα συνεχίσει τις... αυθόρμητες δηλώσεις.



Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 00:30
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