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Στεγαστικά δάνεια: «Ράλι» εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:17 - 03 Αυγ 2026

Στεγαστικά δάνεια: «Ράλι» εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Σε 1,83 δισ. ευρώ ανέρχονται τα εκταμιευμένα στεγαστικά δάνεια του α’ εξαμήνου του 2026, αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον Ιούνιο, δε, καταγράφηκαν οι περισσότερες εκταμιεύσεις από τον Δεκέμβριο του 2011, με 533 εκατ. ευρώ.  

Ειδικότερα, το α’ εξάμηνο του 2025, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δεν υπερέβαιναν τα 838 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι οι φετινές εκταμιεύσεις είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Μάλιστα, οι εκταμιεύσεις ύψους 1,83 δισ. ευρώ αποτελούν ρεκόρ από το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, οπότε οι εκταμιεύσεις είχαν ανέλθει στα 2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής στεγαστικών βρέθηκε σε θετικό «έδαφος» τον Νοέμβριο του 2025 και φέτος τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 1,2%.

«Κλειδί» τα στεγαστικά προγράμματα

Το «Σπίτι μου ΙΙ» ενίσχυσε τη ζήτηση στεγαστικών δανείων ήδη από τον Ιανουάριο του 2025, οπότε και ξεκίνησε. Ωστόσο, παράλληλα με τα στεγαστικά προγράμματα, οι τράπεζες αξιοποίησαν την ευκαιρία και σχεδίασαν στεγαστικά προϊόντα με ελκυστική τιμολόγηση και πιο ευέλικτα κριτήρια, ώστε να είναι προσιτά σε περισσότερα νοικοκυριά, τα οποία έμειναν εκτός του κρατικού προγράμματος.

Πρόκειται για στεγαστικά προγράμματα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με χρηματοδότηση έως και το 90% της αγοράς και με χαμηλά επιτόκια (2 – 3%) για τα πρώτα χρόνια, πράγμα ιδιαίτερα ελκυστικό εάν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες ζητούν σταθερό επιτόκιο τουλάχιστον για την πρώτη τριετία, ενώ προτιμούν μακροχρόνια δάνεια, διάρκειας έως και 25 έτη.

Με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στο 3,2%, τα στεγαστικά δάνεια είναι ο μόνος τομέας δανείων που οι ελληνικές τράπεζες είναι φθηνότερες από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3,48%).

Τέτοια προϊόντα προσφέρουν σήμερα η Eurobank («Στεγαστικό Α’ Κατοικίας»), η Πειραιώς («Το Σπίτι 25»), η Εθνική («Πρώτο μου Σπίτι»), η Alpha Bank («Πρώτη Κατοικία») και η CrediaBank («First Home»).

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