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FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ
Ειδήσεις
18:07 - 03 Αυγ 2026

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, φέρεται να αναζήτησε τη στήριξη της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εντείνονται οι επικρίσεις εις βάρος του μετά την κατάρρευση του σχεδίου του για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post τη Δευτέρα, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ινφαντίνο επιχείρησε επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Τραμπ μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου την Παρασκευή, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αισθανόταν «απομονωμένος» εξαιτίας του κύματος αρνητικής δημοσιότητας που ακολούθησε.

Η FIFA δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο.

Οι επικρίσεις κλιμακώθηκαν μετά την αποτυχία του σχεδίου για τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής οντότητας, στην οποία θα μεταβιβάζονταν τα εμπορικά δικαιώματα κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, μεταξύ αυτών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.

Το σχέδιο προέβλεπε την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης περίπου του 20% της νέας εταιρείας. Ωστόσο, εγκαταλείφθηκε την Παρασκευή έπειτα από έντονες αντιδράσεις και ισχυρή αντίσταση από βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Μετά την απόσυρση της πρωτοβουλίας, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις πιθανές συνέπειες για τον Ινφαντίνο, καθώς η επιδίωξή του να διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία της FIFA για την περίοδο 2027–2031 βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο.

Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο έχουν αναπτύξει στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιώντας κοινές εμφανίσεις σε σημαντικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, που συνδιοργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η στενή αυτή σχέση είχε αναδειχθεί και τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Ινφαντίνο απένειμε στον Τραμπ το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA, καθιστώντας τον τον πρώτο τιμώμενο με τη συγκεκριμένη διάκριση.

Η σχέση των δύο ανδρών προσέλκυσε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή λόγω του σχεδίου για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA, το οποίο επρόκειτο να υποστηριχθεί από την επενδυτική εταιρεία Thrive Capital, που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Η New York Post ανέφερε επίσης ότι ο Ινφαντίνο είχε προγραμματίσει ιδιωτικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, ο πρόεδρος της FIFA επρόκειτο να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας λίγο μετά τις 9:00 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Ωστόσο, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Παγκόσμιας Δημόσιας Διπλωματίας, Ντίλαν Τζόνσον, διέψευσε τις πληροφορίες με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει προγραμματισμένη επικοινωνία» μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του 56χρονου Ελβετοϊταλού προέδρου της FIFA και ότι «δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία τηλεφωνική κλήση σήμερα το πρωί».

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