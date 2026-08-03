«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις

Ο «πόλεμος» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι πλέον γεγονός, αφού οι δηκτικές ανακοινώσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά χρέη άναψαν φωτιές κι ανάγκασαν τη Χαριλάου Τρικούπη να σηκώσει το γάντι. Ούτως ή άλλως, η φανερή διάθεση του κ. Τσίπρα να «ψαρέψει» από τη δεξαμενή του 36% που τον έστειλε πριν από έντεκα χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου δημιουργεί πολιτικά ζητήματα ζωτικής σημασίας για το ΠΑΣΟΚ. Και το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις δεν κάνει την κατάσταση καλύτερη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός φέρνει στο προσκήνιο τα τραπεζικά χρέη των δύο μεγάλων κομμάτων. Για την ακρίβεια, άρχισε να αναβιώνει τις τακτικές του 2015 ήδη από τα αποκαλυπτήρια της ΕΛΑΣ τον Μάιο. Από το Θησείο, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για τα χρωστούμενα στις τράπεζες, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αντιδρά άμεσα, υπενθυμίζοντάς του πως τα χρέη είναι ρυθμισμένα και καλώντας τον να δώσει απαντήσεις για τη χρεοκοπία της Αυγής και του ραδιοσταθμού «Στο Κόκκινο», αλλά και για τα «μαύρα ταμεία» που κατήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Τότε ήταν και η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα», μομφή που επανήλθε τις τελευταίες ημέρες, μετά τις βολές της ΕΛΑΣ για τα «δανεικά κι αγύριστα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ», το «φέσι» του 1,16 δισ. ευρώ, όπως υποστήριξε στη σχετική ανάρτηση, κατά κύριο λόγο προς τις τράπεζες.

Το ΠΑΣΟΚ, περνώντας στην αντεπίθεση, επανέλαβε πως τα χρέη εξυπηρετούνται μέσω ρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι από το 2010 και μετά «δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά», και επανέφερε τις αιχμές για τα χρεοκοπημένα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ και τις καταγγελίες Κασσελάκη. Προχώρησε, όμως, κι ένα βήμα παραπέρα, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του, ενώ τον κατηγόρησε πως συνειδητά κάνει διμέτωπο, προκειμένου να διατηρήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εξουσία.

Μη λαμβάνοντας πειστικές απαντήσεις, η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε, προσπαθώντας να αναδείξει τις αντιφάσεις της ΕΛΑΣ: το κόμμα απάντησε πως τα λειτουργικά του κόστη καλύπτονται από τις συνεισφορές των μελών, ενώ μέχρι σήμερα ισχυριζόταν ότι τα έξοδα έχει αναλάβει εξολοκλήρου ο Αλέξης Τσίπρας από ίδιους πόρους. Παρέπεμψε, δε, στη σχετική νομοθεσία που ορίζει πως οι συνεισφορές μπορούν να γίνονται μόνον από φυσικά πρόσωπα μέσω τραπέζης και κάθε πρόσωπο μπορεί να καταθέσει μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως, για να καταλήξει πως «ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα».

Ωστόσο, η ΕΛΑΣ δεν πτοήθηκε, ούτε αποπειράθηκε να απαντήσει στις αιχμές, αλλά αντιθέτως διεύρυνε την επίθεσή της, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ πως με «νομικά κόλπα και διαφορετικό ΑΦΜ» αποφεύγει την αποπληρωμή των χρεών του. Κατέθεσε, δε, «μία συγκεκριμένη θεσμική πρόταση- δέσμευση», σύμφωνα με την οποία το 80% της κρατικής χρηματοδότησης θα πρέπει να κατευθύνεται στην αποπληρωμή των δανείων και οι εκλεγμένοι να συμβάλλουν το μισό των βουλευτικών τους αποζημιώσεων για τον ίδιο σκοπό.

Με έμπνευση… από την «Οδύσσεια», που πλέον έχει γίνει επίκαιρη για πολλούς λόγους, απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας στον πρώην πρωθυπουργό ότι «στην προσπάθειά του να φτάσει στην “Ιθάκη” της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα και κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη», ενώ του επεφύλαξε τον ρόλο, όχι του Οδυσσέα, αλλά του Αντίνοου, του «πιο ασεβούς αρχηγού των μνηστήρων», όπως σημειώνεται.

Η τοποθέτηση του Κώστα Τσουκαλά την Τετάρτη (29/7), μία ημέρα πριν ξεσπάσει ο ανοιχτός πόλεμος, φαίνεται σχεδόν προφητική. Το κόμμα Τσίπρα «κάνει διμέτωπο γιατί θέλει χώρο ζωτικό», έλεγε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως ο αγώνας της Χαριλάου Τρικούπη είναι μονομέτωπος, με μοναδικό της αντίπαλο τη ΝΔ. Λίγες ημέρες αργότερα, αφήνεται να εννοηθεί πως το ΠΑΣΟΚ σύρθηκε σε μία πολιτική «ξιφομαχία» την οποία δεν επεδίωξε· ωστόσο, εξαρχής έδειχνε έτοιμο γι’ αυτήν.

«Δεν είναι αντίπαλος μας η ΕΛΑΣ, αλλά η Νέα Δημοκρατία. Ο αγώνας μας έχει ένα μέτωπο, τη Νέα Δημοκρατία», επανέλαβε ο κ. Τσουκαλάς το Σάββατο (1/8), κατηγορώντας το κόμμα Τσίπρα πως κάνει «light αντιπολίτευση» στην κυβέρνηση, ενώ σε πολλά (Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, νόμος Κατρούγκαλου, κόκκινα δάνεια, εξωτερική πολιτική, κλπ.) συμφωνεί μαζί της, και βασικά στρέφει τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ.

Μία ανάγνωση που επαληθεύεται από τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργεί και εν είδει ευχολογίου προς επίρρωση του ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη στιβαρή αντιπολίτευση στη χώρα και συνεπώς τη μόνη εναλλακτική για πολιτική αλλαγή, αλλά και τη μόνη δύναμη που «κονταροχτυπιέται» με την ΕΛΑΣ για την κατάκτηση της – πολυπόθητης – δεύτερης θέσης, την οποία ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται προς το παρόν, με βάση τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, να έχει καπαρώσει. Εκτός κι αν θεωρεί πως έχει πιάσει ταβάνι πέριξ του 15% κι επανέφερε τα κομματικά δάνεια, υπολογίζοντας πως θα του δώσουν ώθηση· ακόμη κι αν έτσι ανοίγει μία άβολη για τον ίδιο συζήτηση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Χαριλάου Τρικούπη θα επιμείνει στην «εξιχνίαση» του μυστηρίου με την αδιαφανή χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, συντηρώντας την εκκρεμότητα μίας πειστικής απάντησης, που η ΕΛΑΣ φαίνεται ότι δεν έχει διάθεση να δώσει.

Το ερώτημα είναι: πόσο ενδιαφέρονται για αυτό οι οπαδοί του κ. Τσίπρα κι αυριανοί ψηφοφόροι του κόμματός του; Οι προ καιρού απογοητευμένοι που έχουν πειστεί ότι πολιτική χωρίς «συμφωνίες με τον διάολο» δεν υπάρχει, απλώς σημασία έχει ποιος τις κάνει· κι ίσως η επικοινωνιακή αίγλη του Τσίπρα τους έχει πείσει πως ο ίδιος μπορεί να κοροϊδέψει τον «διάολο», όταν χρειαστεί, και να μην γίνει δέσμιός του. Κι απ’ την άλλη, όσοι αρχίσουν να το ξανασκέφτονται, πού θα στραφούν; Έχει, πράγματι, έρεισμα η προσδοκία του ΠΑΣΟΚ πως θα καταφέρει να τους πάρει πίσω;