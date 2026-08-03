Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

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Με σύμμαχο το διεθνές κλίμα που βελτιώθηκε μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ματαιώσει τις προαναγγελθείσες επιθέσεις κατά του Ιράν, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε σημαντική άνοδο στο ξεκίνημα της εβδομάδας και άγγιξε νέα υψηλά 17 ετών.

Με τις τράπεζες και τα διυλιστήρια σε σταθερά ανοδική τροχιά και τη Mtln να συνεχίζει το θετικό σερί της, ο ΓΔ είχε κέρδη 1,64% με αποτέλεσμα να ανέλθει στις 2.611,77 μονάδες.

Τα μεγαλύτερα κέρδη στο ταμπλό κατέγραψαν οι ΠΕΙΡ (+3,44%), ΑΛΦΑ (+2,32%), Allwyn (2,81%), Metlen (+2,31%), ETE (+2,42%) και ο AKTR (4,61%), που προερχόταν από ένα μεγάλο σερί πτώσης.

Στους κερδισμένους ήταν επίσης η ΔΕΗ αλλά και η Motor Oil, παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Κόντρα στο ρεύμα, η ΕΕΕ κινήθηκε διορθωτικά έπειτα από τα ιστορικά υψηλά.

Αναλυτικά οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ