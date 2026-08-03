Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Με τις τράπεζες και τα διυλιστήρια σε σταθερά ανοδική τροχιά και τη Mtln να συνεχίζει το θετικό σερί της, ο ΓΔ είχε κέρδη 1,64% με αποτέλεσμα να ανέλθει στις 2.611,77 μονάδες.
Τα μεγαλύτερα κέρδη στο ταμπλό κατέγραψαν οι ΠΕΙΡ (+3,44%), ΑΛΦΑ (+2,32%), Allwyn (2,81%), Metlen (+2,31%), ETE (+2,42%) και ο AKTR (4,61%), που προερχόταν από ένα μεγάλο σερί πτώσης.
Στους κερδισμένους ήταν επίσης η ΔΕΗ αλλά και η Motor Oil, παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου.
Κόντρα στο ρεύμα, η ΕΕΕ κινήθηκε διορθωτικά έπειτα από τα ιστορικά υψηλά.
Αναλυτικά οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ