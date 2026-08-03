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Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος
Αναλύσεις
18:35 - 03 Αυγ 2026

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή προχώρησε σε αναβάθμιση της αποτίμησης για τη Metlen, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 64,40 ευρώ από 59,50 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση Outperform. Με τη μετοχή να έχει κλείσει στα 45,96 ευρώ, εκτιμά περιθώριο ανόδου περίπου 40%, θεωρώντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως την αξία των επενδύσεων της εταιρείας στα κρίσιμα μέταλλα και ιδιαίτερα στο γάλλιο.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αποτίμηση διαδραματίζει η ταχύτερη του αναμενομένου εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου για την παραγωγή γαλλίου. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναθεώρησε το μοντέλο της, ενσωματώνοντας τις αλλαγές στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Metlen, τη μεγαλύτερη έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας και τις βελτιωμένες προοπτικές του τομέα Υποδομών και Παραχωρήσεων.

Η Πειραιώς εκτιμά ότι η ευέλικτη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων και οι θετικές προοπτικές της αγοράς μετάλλων μπορούν να οδηγήσουν τη Metlenστον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών αναμένεται να επιταχύνει τη μείωση του δανεισμού.

Η επένδυση στο γάλλιο αποτελεί τον βασικό μοχλό της αναβάθμισης. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας με μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, η οποία αφορά περίπου το 25% της προγραμματισμένης ετήσιας παραγωγής των 50 τόνων, με την έναρξη παραγωγής να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η Πειραιώς εκτιμά ότι η δραστηριότητα θα συνεισφέρει EBITDA 26 εκατ. ευρώ το 2027 και περίπου 135 εκατ. ευρώ το 2028, αποτιμώντας την έως και στα 1,4 δισ. ευρώ, με σημαντικά υψηλότερες προοπτικές στο αισιόδοξο σενάριο.

Παράλληλα, αναθεωρεί ανοδικά την αξία του τομέα μετάλλων στα περίπου 5 δισ. ευρώ και των Υποδομών και Παραχωρήσεων, ενώ εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για τον κλάδο EPC και ορισμένες ενεργειακές δραστηριότητες λόγω εντονότερου ανταγωνισμού. Με βάση το επικαιροποιημένο μοντέλο, η επιχειρηματική αξία της Metlen διαμορφώνεται στα περίπου 13 δισ. ευρώ και η αξία των ιδίων κεφαλαίων στα 9,2 δισ. ευρώ, στηρίζοντας τη νέα τιμή-στόχο.

Ενόψει των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου στις 6 Αυγούστου, η Πειραιώς προβλέπει πωλήσεις 3,8 δισ. ευρώ, EBITDA 502 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 257 εκατ. ευρώ, με ώθηση από τα μέταλλα, την ανθεκτική επίδοση της ενέργειας και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των Υποδομών και Παραχωρήσεων. Παράλληλα, εκτιμά ότι η διοίκηση θα επαναλάβει την καθοδήγηση για EBITDA μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

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