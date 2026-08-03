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Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές
Ειδήσεις
17:37 - 03 Αυγ 2026

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
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Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή του συνδέεται με την κατασκευαστική εταιρεία που φέρεται να ανήκει στον ίδιο και είχε αναλάβει την κατασκευή ιδιωτικού εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από κοντινό αιολικό πάρκο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις που εξέταζαν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από σπινθήρες που προήλθαν από τις ανεμογεννήτριες δεν επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Από την αυτοψία στον χώρο και τις καταθέσεις που συλλέχθηκαν προέκυψαν, σύμφωνα με τις Αρχές, ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές αδυναμίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από έντονους ηλεκτρικούς σπινθηρισμούς μεταξύ δύο αγωγών των καλωδίων.

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