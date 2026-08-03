ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για το «ANATOLIA AMERICAN UNIVERSITY BUILDING X» που θα διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρο και πολυλειτουργικούς χώρους που προάγουν τη μάθηση και αναβαθμίζουν την ακαδημαϊκή διαδικασία.
Η νέα συμφωνία επισφραγίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο οργανισμών, καθώς πρόκειται για το 6ο κατά σειρά έργο που ο Αμερικανικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΑΤΟΛΙΑ αναθέτει στον Όμιλο ΑΒΑΞ.
Είχαν προηγηθεί:
- το “Anatolia Elementary School Campus”
- το “WEST HALL”
- το ιστορικό “Compton Hall” μαζί με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Αριστείας "Kassandra Center for Educational Excellence/IBDP Building"
- το "Pinewood American International School"
- και η ανακαίνιση του "ANATOLIA MIDDLE SCHOOL RIGGS HALL & WHITE HALL"
Οι ακαδημαϊκές υποδομές της Θεσσαλονίκης εξελίσσονται συνεχώς και ο Όμιλος ΑΒΑΞ είναι υπερήφανος που συμβάλλει σε αυτό.