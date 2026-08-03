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Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες
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10:02 - 03 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Στο +3,09% ο ΓΔ & στο +4,12% οι τράπεζες την περασμένη εβδομάδα, στο +4,47% ο ΓΔ και στο +7,24% οι τράπεζες στον Ιούλιο (4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα), στο +21,17% ο ΓΔ & στο +29,25% οι τράπεζες στο έτος.

Η τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα με το ΓΔ να καταγράφει υψηλό ημέρας στις 2588 μονάδες στο ξεκίνημα αλλά και χαμηλό στις 2563 μονάδες λίγο μετά τις 12μμ, με το εύρος να φτάνει τις 25 μονάδες. Με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να καταγράφεται με οριακές απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,891% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,84%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-3,54%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς (+1,52%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-1,45%), ο ΟΤΕ (-1,09%), το ΔΑΑ (-1,2%), η Optima (-0,86%) και η ΕΕΕ (-0,85%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Credia (+3,52%), η Metlen (+0,83%), η Βιοχάλκο (+3,15%), η Helleniq Emergy (+1,09%), η Lamda (+1,36%), η Aegean (+0,83%), o Aktor (+4,62%), η Allwyn (+1,99%) αλλά και ο ΑΔΜΗΕ (+3,93%), η Prodea (+7,97%) και η Noval (+4%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν.

Εξαμηνιαία αποτελέσματα για τις Cenergy, Κύπρου, Helleniq Eneergy, ΔΕΗ, Βιοχάλκο ΕΕΕ ανακοινώνονται αυτήν την εβδομάδα.

Η απομάκρυνση των φοβικών συνδρόμων για τον τεχνολογικό κλάδο στη Wall Street, διευκολύνει, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, την προσπάθεια του ΓΔ να κινηθεί προς τις 2600 μονάδες τις επόμενες ημέρες.

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