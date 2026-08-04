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Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!
Ειδήσεις
07:59 - 04 Αυγ 2026

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες, Chevron και ExxonMobil, «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα» και ότι θα πρέπει να επιστρέψουν μέρος των κερδών τους στο κοινό.

«Όταν βλέπεις μια εταιρεία να έχει κέρδη δώδεκα φορές μεγαλύτερα από εκείνα της προηγούμενης χρονιάς, θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος αυτών των χρημάτων στον κόσμο», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. «Και καλό θα ήταν να μειώσουν και τις τιμές λιανικής για τους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον εαυτό του «μεγάλο υποστηρικτή της ελεύθερης αγοράς», ωστόσο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα τεράστια κέρδη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, τα οποία, όπως είπε, συμπίπτουν με την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Σας εκπλήσσει που το λέω. Θα το πω ξεκάθαρα: δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος», δήλωσε αναφερόμενος στα κέρδη του κλάδου.

Ο πρόεδρος προέβλεψε ότι οι τιμές θα μειωθούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Άγνωστο πότε...

Εντυπωσιακά τριμηνιαία κέρδη

Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν εντυπωσιακά τριμηνιαία κέρδη, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας.

Στην ExxonMobil, τα τριμηνιαία κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν, φτάνοντας τα 14,5 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Η Chevron κατέγραψε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της, ύψους 12,1 δισ. δολαρίων.

Οι ExxonMobil και Chevron αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 4,55 δολάρια ανά γαλόνι στα τέλη Μαΐου, καθώς το πετρέλαιο διαπραγματευόταν γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα πρατήρια αυξάνονταν επί μήνες νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καθώς οι συγκρούσεις στο Ιράν κρατούσαν τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, αφού πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο μέσω αυτού διακινούνταν έως και το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας ζήτησης πετρελαίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ και η πετρελαϊκή βιομηχανία διαθέτουν ελάχιστες επιλογές για να περιορίσουν τις υψηλές τιμές — και οι περισσότερες έχουν ήδη δοκιμαστεί. Οι μεγάλες αποδεσμεύσεις πετρελαίου από το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα των ΗΠΑ από την άνοιξη έχουν μειώσει τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Παράλληλα, έχουν περιοριστεί και τα εμπορικά αποθέματα, καθώς οι εξαγωγές πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, μόνο η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς ώστε να καλυφθεί η ζήτηση.

«Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το κύρος και τη δύναμη του προεδρικού αξιώματος για να πείσει τις εταιρείες να μειώσουν τις τιμές τους. Στο παρελθόν δεν έχουμε δει αυτή την τακτική να αποδίδει», δήλωσε ο Γκλεν Σβαρτς, διευθυντής ενεργειακής πολιτικής της συμβουλευτικής εταιρείας Rapidan Energy Group.

Πρόσθεσε ότι «ο Τραμπ φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλήρως τις πολιτικές συνέπειες των υψηλών τιμών πετρελαίου και βενζίνης, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, όπου τέτοιες εξελίξεις δυσκολεύουν τη θέση των εν ενεργεία κυβερνώντων, ειδικά των Ρεπουμπλικανών».

Η τελευταία επίθεση του Τραμπ κατά της πετρελαϊκής βιομηχανίας θυμίζει τις επικρίσεις του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν. Το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν, όπως και τα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών. Ο Μπάιντεν είχε τότε κατηγορήσει τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων για «κερδοσκοπία πολέμου» και είχε ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοθεσία που θα επέβαλλε κυρώσεις στον κλάδο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ επέκρινε και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Chevron, Μάικ Γουίρθ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, μετά από συνέντευξη που εκείνος παραχώρησε στη Maria Bartiromo του Fox Business.

Στη συνέντευξη, ο Γουίρθ υπογράμμισε ότι η Chevron πέτυχε παραγωγή-ρεκόρ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις ΗΠΑ, ενώ επισήμανε ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές έχουν επεκταθεί τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στη Μαύρη Θάλασσα, προειδοποιώντας πως οι κίνδυνοι για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο είναι «πολύ πραγματικοί».

Ο Τραμπ απάντησε γράφοντας:

«Το μόνο που βολικά ξέχασε να αναφέρει είναι ότι χωρίς την ιδιοφυΐα, τη διορατικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης ΤΡΑΜΠ, η πετρελαϊκή βιομηχανία και η ίδια η χώρα μας θα ήταν ΝΕΚΡΕΣ! Για παράδειγμα, έδιωξαν τον Μάικ και τη Chevron από τη Βενεζουέλα, αλλά τώρα επέστρεψαν, πολύ μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ, περιμένοντας να βγάλουν μια περιουσία!»

Η κριτική του Τραμπ προς τον Γουίρθ θεωρείται αξιοσημείωτη, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron είναι ένας από τους επικεφαλής των πετρελαϊκών εταιρειών των οποίων τις τηλεοπτικές εμφανίσεις ο πρόεδρος παρακολουθεί με ενδιαφέρον και με τους οποίους έχει αναπτύξει τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο κλάδος είχε, πάντως, ήδη προετοιμαστεί για μια εκστρατεία πιέσεων από τον Λευκό Οίκο.

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