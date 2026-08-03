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Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες
Ειδήσεις
21:00 - 03 Αυγ 2026

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα η Δυτική Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις δυσκολότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Το εκτεταμένο πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να μαίνεται από την Ψάθα και το Κανδήλι έως τα Μέγαρα, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, ενώ οι συνεχείς μεταβολές των ανέμων προκαλούν διαρκείς αναζωπυρώσεις και αλλάζουν την πορεία της φωτιάς.

Με τη δύση του ηλίου να σηματοδοτεί την αποχώρηση των εναέριων μέσων, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να διαχειριστούν ένα εξαιρετικά δύσκολο μέτωπο, σε συνθήκες υψηλού θερμικού φορτίου και περιορισμένης ορατότητας λόγω των πυκνών καπνών.

Μάχη για να σωθούν σπίτια στη Λούμπα

Στη Λούμπα Μεγάρων εκτυλίχθηκαν σκηνές μεγάλης έντασης, όταν η φωτιά αναζωπυρώθηκε, κύκλωσε τον οικισμό και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς τις κατοικίες.

Έλληνες πυροσβέστες, μαζί με Ρουμάνους και Γάλλους συναδέλφους τους που επιχειρούν μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν κατοικίες που βρέθηκαν κυριολεκτικά μέσα στον κλοιό της φωτιάς, έχοντας στο πλευρό τους εθελοντές και κατοίκους.

Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί μια άτυπη αντιπυρική ζώνη, με βασικό στόχο να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς προς το Αλεποχώρι.

Κτηνοτροφική μονάδα στις φλόγες

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσίκαλη Μεγαρέων, όπου εκτρέφονται άγρια ζώα και πτηνά. Εκεί καταβλήθηκαν προσπάθειες για την απομάκρυνση των ζώων, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν μάχη ώστε να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς στις εγκαταστάσεις.

Αγωνία στο Αλεποχώρι

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο Αλεποχώρι, όπου η φωτιά καίει στη χαράδρα ανάμεσα στο Άνω Αλεποχώρι και την Ψάθα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δύο ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη Canadair πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις στα σημεία όπου εκδηλώνονταν αναζωπυρώσεις, με το έργο τους να δυσχεραίνεται από τους πυκνούς καπνούς.

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο το μέτωπο να περάσει πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, όπου υπάρχει πυκνή δασική βλάστηση, καθώς αυτό θεωρείται το δυσμενέστερο σενάριο για τις νυχτερινές ώρες.

Ψάθα: Εκκένωση και μεγάλη κινητοποίηση

Στην Ψάθα οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Η φωτιά συνεχίζει να παρουσιάζει έντονη δυναμική, ενώ οι μεταβολές των ανέμων μετακινούν διαρκώς το μέτωπο.

Στις 16:30 ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα μέσω της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, καθώς οι πυκνοί καπνοί περιόρισαν σημαντικά την ορατότητα. Το θερμικό φορτίο ήταν ιδιαίτερα υψηλό και πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν σχεδόν έξω από κάθε κατοικία που κινδύνευε.

Οι πυροσβέστες επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στη δημιουργία ζωνών άμυνας γύρω από σπίτια, περιφράξεις και αποθηκευτικούς χώρους, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Σε αρκετές περιπτώσεις οι φλόγες έφτασαν μέχρι τους μαντρότοιχους και τους ακάλυπτους χώρους των κατοικιών, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί άμεση καταστροφή κτισμάτων από τα συγκεκριμένα μέτωπα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή και εθελοντές, σε άλλα σημεία της Ψάθας έχουν καεί κατοικίες.

Απειλείται η βιομηχανική ζώνη

Ένα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή του Κανδηλίου, κοντά στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από τη θέση Λούμπα η πυρκαγιά αναζωπυρώθηκε, ανέβηκε από την πίσω πλευρά της πλαγιάς προς την Ψάθα και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες κατέβηκε προς τον οικισμό, «αγκαλιάζοντας» μεγάλο μέρος του χωριού και αποδεικνύοντας πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί η εικόνα μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς το σύνολο της επιχείρησης περνά πλέον στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν όλη τη νύχτα τη μάχη με τις φλόγες, σε ένα μέτωπο που εξακολουθεί να μεταβάλλεται συνεχώς εξαιτίας των ανέμων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2026 - 21:01
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