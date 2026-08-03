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Χρηματιστήρια
20:23 - 03 Αυγ 2026

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του μήνα τη Δευτέρα (3/8), τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να πλησιάζει εκ νέου τα ιστορικά υψηλά του. Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισε η σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία αντιστάθμισε τις ανησυχίες που προκαλούν τα ασθενή μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης.

Αναλυτικότερα, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,45%, κλείνοντας στις 652,09 μονάδες, ελάχιστα χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 652,77 μονάδων που είχε καταγράψει στις 3 Ιουλίου. Στην άνοδο πρωτοστάτησαν οι μετοχές των ταξιδιών και της αναψυχής, ενώ σημαντικά κέρδη σημείωσαν επίσης οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ειδών πολυτελείας, επωφελούμενοι από τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,45% και έκλεισε στις 26.001 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,22%, στις 8.613 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,10%, στις 10.857 μονάδες, δεχόμενος πιέσεις κυρίως από τις πετρελαϊκές εταιρείες και τη μετοχή της AstraZeneca.

Θετική ήταν η εικόνα και στις αγορές της περιφέρειας, με τον FTSE MIB του Μιλάνου να ενισχύεται κατά 1,34% στις 52.871 μονάδες και τον ισπανικό IBEX 35 να καταγράφει κέρδη 1,01%, κλείνοντας στις 19.982 μονάδες.

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