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Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech
Χρηματιστήρια
23:18 - 03 Αυγ 2026

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας (3/8) η Wall Street, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ακύρωσε τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε άλμα 1,32% στις 53.178,41 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,49% στις 7.601,41 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 2,13% στι2 25.913,90 μονάδες.

Πρωταγωνιστές της συνεδρίασης ήταν οι κλάδοι της τεχνολογίας και των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Η Meta Platforms σημείωσε άνοδο σχεδόν 6%, η Amazon ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία στα 3 τρισ. δολάρια, ενώ η Nvidia κέρδισε περίπου 3%. Παράλληλα, οι μετοχές των Alphabet και Microsoft κατέγραψαν άνοδο περίπου 5% η καθεμία.

Η εικόνα αυτή σηματοδοτεί εντυπωσιακή αναστροφή σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν ο τεχνολογικός κλάδος είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις. Το ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) είχε υποχωρήσει σχεδόν 8%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για το ύψος των επενδύσεων των τεχνολογικών κολοσσών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα επανέφεραν την αισιοδοξία. Όπως δήλωσε στο CNBC ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Argent Capital Management, Τζεντ Έλερμπρουκ, η αγορά εκτιμά πλέον ότι οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) των τεχνολογικών εταιρειών αποδίδουν.

«Η αγορά προεξοφλεί ότι οι μεγάλες επενδύσεις των Big Tech αποφέρουν ελκυστικές αποδόσεις. Η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που απαιτούν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά και αυτό το χάσμα δεν φαίνεται να κλείνει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πάροχοι υπηρεσιών cloud και οι εταιρείες ημιαγωγών εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης.

Πτώση του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Θετικά για το επενδυτικό κλίμα λειτούργησε και η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου.

Το Brent υποχώρησε κατά περίπου 5%, στα 83,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε πτώση άνω του 7%, στα 78,59 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι ακύρωσε τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών επρόκειτο να επαναληφθούν τη Δευτέρα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι η Ουάσιγκτον προετοιμαζόταν για νέο γύρο επιθέσεων, καθώς οι ελπίδες για διπλωματική λύση είχαν περιοριστεί.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Μόναχαν, εταίρο και διαχειριστή χαρτοφυλακίου της Founder ETFs, η αποκλιμάκωση της αμερικανικής ρητορικής απέναντι στο Ιράν συνέβαλε επίσης στην άνοδο των μετοχών, καθώς υποχώρησαν οι φόβοι για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Υποχώρησαν και οι αποδόσεις των ομολόγων

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά περίπου 6 μονάδες βάσης, στο 4,68%.

Παρά το ισχυρό ανοδικό ξεκίνημα του Αυγούστου, αρκετοί αναλυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι. Όπως σχολίασε ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι, οι επενδυτές γνωρίζουν ότι η γεωπολιτική κρίση δεν έχει ακόμη λήξει και ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Η συνεδρίαση της Δευτέρας αποτέλεσε την πρώτη του Αυγούστου, με τις βασικές χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ να επιχειρούν να σταθεροποιηθούν έπειτα από έναν ιδιαίτερα ευμετάβλητο Ιούλιο.

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