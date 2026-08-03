Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Χίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εντάσσονται:

η Περιφέρεια Αττικής,

η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

η Περιφερειακή Ενότητα Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιών.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι, εξαιτίας των πολλών συμβάντων που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών παραμένει σε γενική επιφυλακή για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

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Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εναέριες περιπολίες επιτήρησης, ενώ ενισχυμένες περιπολίες πραγματοποιούν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παραμένει επίσης σε ισχύ το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής επισκεπτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες:

Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Να ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης μέσω της ιστοσελίδας και των επίσημων λογαριασμών του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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