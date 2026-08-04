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ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις
Φορολογία
08:58 - 04 Αυγ 2026

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Με την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περνά στην επόμενη φάση των ελέγχων, ενεργοποιώντας ένα εκτεταμένο σχέδιο διασταυρώσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας.

Στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματά τους και στο επίπεδο των δαπανών ή της περιουσιακής τους κατάστασης. Αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, περίπου 12.000 υποθέσεις υψηλού κινδύνου θα αποτελέσουν την πρώτη «φουρνιά» ελέγχων, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα ευρήματα.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός των διασταυρώσεων

Οι έλεγχοι βασίζονται σε ειδικούς αλγόριθμους που συγκρίνουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με πληροφορίες που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση. Τα δεδομένα προέρχονται από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και άλλες ηλεκτρονικές βάσεις, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική δραστηριότητα κάθε φορολογούμενου.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP, μέσω του οποίου αντλούνται στοιχεία για τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις και λοιπές οικονομικές συναλλαγές. Τα στοιχεία αυτά αντιπαραβάλλονται με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται πληροφορίες για ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιπτώσεις φορολογουμένων που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά εμφανίζουν δαπάνες που φτάνουν ή ακόμη και υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ. Τέτοιου είδους αποκλίσεις θεωρούνται ενδείξεις που ενεργοποιούν περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες.

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εξετάζουν συνολικά τα δηλωθέντα εισοδήματα, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα, τις συναλλαγές και τις δαπάνες διαβίωσης, προκειμένου να εντοπιστούν εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί ή περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

Ειδοποιήσεις και προθεσμία 15 ημερών

Όσοι περιλαμβάνονται στις υποθέσεις που επιλέγονται για έλεγχο θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ. Μετά την κοινοποίηση θα έχουν προθεσμία 15 ημερών για να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τεκμηριώσουν τις αποκλίσεις είτε στην αρμόδια ΔΟΥ είτε στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Ελέγχων (ΚΕΦΟΔΕ).

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι δαπάνες ή η περιουσιακή τους κατάσταση καλύπτονται από δηλωμένα εισοδήματα ή από κεφάλαια προηγούμενων ετών. Εάν δεν ανταποκριθούν ή εφόσον οι εξηγήσεις τους δεν κριθούν επαρκείς, η φορολογική διοίκηση μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι συνέπειες των ευρημάτων

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν αδήλωτα εισοδήματα ή αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, θα ακολουθήσει καταλογισμός πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και διοικητικών προστίμων. Ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 50% του φόρου που θα καταλογιστεί, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων.

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