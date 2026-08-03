Τραμπ και Ιράν: Απειλές, παύσεις επιθέσεων και διαρκείς εξαγγελίες για συμφωνία – Το χρονικό των αντιφάσεων

Άλλοτε απειλεί την Τεχεράνη με συντριπτικά πλήγματα και άλλοτε διαβεβαιώνει ότι μια συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών. Εδώ και μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί μια ασταθή και συχνά αντιφατική γραμμή στις σχέσεις με το Ιράν, εναλλάσσοντας τις πολεμικές προειδοποιήσεις με ανακοινώσεις περί επικείμενης διπλωματικής λύσης.

Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε και αυτή τη φορά. Αφού ανακοίνωσε την αναστολή νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι επίκειται νέος γύρος συνομιλιών με εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πρόχειρη καταμέτρηση του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει τουλάχιστον 38 φορές ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι ουσιαστικά έτοιμη. Ωστόσο, άλλες τόσες φορές η Τεχεράνη έχει διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία.

Το χρονικό των ανακοινώσεων και των ανατροπών

5 Απριλίου

Ο Τραμπ θέτει τελεσίγραφο στο Ιράν για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η χώρα θα αντιμετωπίσει εκτεταμένες επιθέσεις κατά κρίσιμων πολιτικών υποδομών. Σε συνέντευξη Τύπου δηλώνει ότι θα μπορούσε να «επιστρέψει το Ιράν στη Λίθινη Εποχή» εάν δεν υπάρξει συμφωνία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

7 Απριλίου

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφωνούν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, προκειμένου να τερματιστούν οι σφοδρές συγκρούσεις που είχαν ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις. Ο Τραμπ ανακοινώνει τη συμφωνία λιγότερο από δύο ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφό του, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα ακολουθούσαν επιθέσεις σε γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, οι οποίες – όπως είπε – θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον αφανισμό «ολόκληρου πολιτισμού».

21 Απριλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρατείνει επ' αόριστον την εκεχειρία, μία ημέρα πριν από τη λήξη της, υποστηρίζοντας ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν περισσότερο χρόνο ώστε η ιρανική πλευρά να καταθέσει νέες προτάσεις. Η εύθραυστη εκεχειρία διατηρείται έως τις 8 Μαΐου, όταν οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν τις επιθέσεις κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων.

18 Μαΐου

Ύστερα από νέες σκληρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη, ο Τραμπ ανακοινώνει ότι αναβάλλει μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, επικαλούμενος «σοβαρές διαπραγματεύσεις». «Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να καταλήξουν σε κάτι. Αν το πετύχουμε χωρίς βομβαρδισμούς, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος», δηλώνει. Στις 27 Μαΐου, μετά την αποτυχία των συνομιλιών, οι αμερικανικές επιθέσεις επαναλαμβάνονται.

11 Ιουνίου

Έπειτα από δύο ημέρες αμοιβαίων επιθέσεων, ο Τραμπ απειλεί με νέα κλιμάκωση, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά» και θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής και ενεργειακής του βιομηχανίας. Λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνει ότι σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ακυρώνει τα προγραμματισμένα πλήγματα.

17 Ιουνίου

Ο Τραμπ υπογράφει μια πρώτη συμφωνία με το Ιράν, η οποία προβλέπει μόνιμη παύση των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα ξεκινά προθεσμία 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να αποσύρει τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή: «Είναι μια δήλωση προθέσεων. Αν δεν μου αρέσει, θα αρχίσουμε ξανά να πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες».

7 Ιουλίου

Μετά από ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέες επιθέσεις ενώ ο Τραμπ συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αργότερα δηλώνει ότι θεωρεί την εκεχειρία λήξασα και απειλεί να «τελειώσει» οριστικά τη σύγκρουση.

27 Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει ότι αναστέλλει ένα κύμα καθημερινών αμερικανικών επιθέσεων διάρκειας δύο εβδομάδων, ώστε να δοθεί νέα ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Κατά τη διάρκεια των 13 ημερών επιχειρήσεων, οι ΗΠΑ είχαν πλήξει σημαντικούς στρατιωτικούς και εμπορικούς στόχους, ενώ το Ιράν απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

1 Αυγούστου

Αφού είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά», ο Τραμπ ανακοινώνει μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες επιθέσεις. Όπως υποστηρίζει, σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή κατέληξαν στα βασικά σημεία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Έπειτα από αυτό το αίτημα, συμφώνησα να ακυρώσω την επίθεση προς όφελος του κόσμου αλλά και για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία», έγραψε.

3 Αυγούστου

Η εικόνα παρέμεινε συγκεχυμένη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριζε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διέψευδε κατηγορηματικά ότι διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι εμφανίζεται «απίστευτα διπρόσωπη» στις επαφές της με την Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά ζητά συνάντηση – «κάποιοι θα έλεγαν ότι σχεδόν ικετεύει» – ενώ ταυτόχρονα δηλώνει δημόσια ότι δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε ακόμη τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας πως η ναυσιπλοΐα στην περιοχή βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Όπως ανέφερε, τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στο Ιράν χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία ή, όπως χαρακτηριστικά είπε, μέχρι την «πλήρη παράδοση».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες αποσκοπούν στην επίλυση ενός προβλήματος που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει δημιουργήσει η ιρανική ηγεσία εδώ και δεκαετίες.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμηνύοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».