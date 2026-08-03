Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απομάκρυνε την Όλχα Στεφανίσινα από τη θέση της πρέσβειρας της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 3 Αυγούστου στην επίσημη ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η αποπομπή εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα κυβερνητικού ανασχηματισμού και στην επικείμενη ανανέωση του διπλωματικού σώματος της Ουκρανίας, με αλλαγές σε πρεσβευτικές θέσεις-κλειδιά.

Οι φήμες περί αποχώρησης της Στεφανίσινα κυκλοφορούσαν ήδη από τα μέσα Ιουλίου, όταν ξεκίνησε αιφνιδιαστικά ο ανασχηματισμός. Πρόσωπο που διατηρεί στενή σχέση μαζί της δήλωσε στην Kyiv Independent ότι η ίδια ζήτησε να αποχωρήσει από τη θέση της. Ωστόσο, άλλη πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε πως ο σχεδιασμός για τις αλλαγές στην κυβέρνηση είχε προηγηθεί της απόφασής της.

Αρχικά, ο Ζελένσκι σχεδίαζε να τοποθετήσει στη θέση της πρέσβειρας στην Ουάσιγκτον την πρώην πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία όμως αρνήθηκε την πρόταση, προκαλώντας απρόσμενη ανατροπή στους σχεδιασμούς της προεδρικής διοίκησης.

Η αποχώρηση της Στεφανίσινα συμπίπτει επίσης με τις πληροφορίες ότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές διώξεις. Η ίδια έχει τεθεί στο μικροσκόπιο του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) για φερόμενες παρατυπίες που αφορούν τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA), χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να της έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν επίσης αναφέρει ότι εταιρείες που συνδέονται με τον πρώην σύζυγό της είχαν αναλάβει συμβάσεις διαχείρισης κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, το 2019 είχε κατηγορηθεί και σε ξεχωριστή υπόθεση υπεξαίρεσης.

Ο Ζελένσκι δεν αιτιολόγησε την απόφαση απομάκρυνσής της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει ποιος θα τη διαδεχθεί στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον.