10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Δεν είναι διάσημες και δεν πλούτισαν απαραίτητα, αλλά τα προϊόντα τους έκαναν την οικιακή εργασία ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Οι γυναίκες παγκοσμίως καλούνταν για αιώνες να κάνουν οποιαδήποτε εργασία είναι απαραίτητη για να διατηρήσουν τις οικογένειές τους τρεφόμενες, ντυμένες και προστατευμένες σε υγιεινά σπίτια. Δεν πρέπει λοιπόν να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφεύρεση προϊόντων που μείωσαν τον σωματικό κόπο των καθημερινών οικιακών εργασιών.

Το αν έκαναν τις γυναίκες εφευρέτες πλουσιότερες, ωστόσο, είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Ενώ ορισμένες γυναίκες μπόρεσαν να δημιουργήσουν εταιρείες ή να κερδίσουν χρήματα πουλώντας τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας τους σε κατασκευαστές, άλλες δεν είχαν πρόσβαση σε κεφάλαια ή δίκτυα παραγωγής και δεν έλαβαν ποτέ φήμη ή περιουσία για τις εφευρέσεις τους, παρόλο που οι ιδέες τους τελικά χρησιμοποιήθηκαν ευρέως.

Η Wall Street Journal παρουσίασε μία λίστα με 10 αμερικανίδες 10 γυναίκες των οποίων οι καινοτομίες μεταμόρφωσαν την οικιακή εργασία και την οικιακή ζωή.