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Photo Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
Photo Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
Business Facts
07:25 - 04 Αυγ 2026

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Reporter.gr Newsroom
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Δεν είναι διάσημες και δεν πλούτισαν απαραίτητα, αλλά τα προϊόντα τους έκαναν την οικιακή εργασία ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Οι γυναίκες παγκοσμίως καλούνταν για αιώνες να κάνουν οποιαδήποτε εργασία είναι απαραίτητη για να διατηρήσουν τις οικογένειές τους τρεφόμενες, ντυμένες και προστατευμένες σε υγιεινά σπίτια. Δεν πρέπει λοιπόν να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφεύρεση προϊόντων που μείωσαν τον σωματικό κόπο των καθημερινών οικιακών εργασιών.

Το αν έκαναν τις γυναίκες εφευρέτες πλουσιότερες, ωστόσο, είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Ενώ ορισμένες γυναίκες μπόρεσαν να δημιουργήσουν εταιρείες ή να κερδίσουν χρήματα πουλώντας τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας τους σε κατασκευαστές, άλλες δεν είχαν πρόσβαση σε κεφάλαια ή δίκτυα παραγωγής και δεν έλαβαν ποτέ φήμη ή περιουσία για τις εφευρέσεις τους, παρόλο που οι ιδέες τους τελικά χρησιμοποιήθηκαν ευρέως.

Η Wall Street Journal παρουσίασε μία λίστα με 10 αμερικανίδες 10 γυναίκες των οποίων οι καινοτομίες μεταμόρφωσαν την οικιακή εργασία και την οικιακή ζωή.

Γυναίκα Εφεύρεση Συμβολή
Sybilla Masters Μηχανή επεξεργασίας καλαμποκιού Ανέπτυξε μηχανισμό που καθάριζε και άλεθε το καλαμπόκι μηχανικά, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα χειροκίνητη εργασία και αυξάνοντας την παραγωγή αλευριού.
Margaret E. Knight Μηχανή κατασκευής χάρτινων σακουλών με επίπεδο πάτο Σχεδίασε μηχανή που έκοβε, δίπλωνε και κολλούσε το χαρτί δημιουργώντας σακούλες που στέκονταν όρθιες, διευκολύνοντας τη συσκευασία και τις αγορές.
Josephine Cochrane Αυτόματο πλυντήριο πιάτων Εφηύρε πλυντήριο που χρησιμοποιούσε πίεση ζεστού νερού αντί για βούρτσες, καθαρίζοντας αποτελεσματικά χωρίς να καταστρέφει τα σκεύη. Αποτέλεσε τη βάση των σύγχρονων πλυντηρίων πιάτων.
Sarah Boone Βελτιωμένη σιδερώστρα Σχεδίασε στενή, καμπύλη και αναδιπλούμενη σιδερώστρα, ιδανική για μανίκια και εφαρμοστά ρούχα, μειώνοντας τις ζάρες και τη φθορά των υφασμάτων.
Ellen Swallow Richards Θεμελίωση της οικιακής οικονομίας ως επιστήμης Εισήγαγε επιστημονικές αρχές στην οικιακή ζωή μέσω ερευνών για την υγιεινή, τη διατροφή, την ποιότητα του αέρα και του νερού, συμβάλλοντας στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.
Florence Parpart Βελτιωμένο ηλεκτρικό ψυγείο Κατοχύρωσε σχέδιο πλήρως μηχανοποιημένου ηλεκτρικού ψυγείου με μπροστινή πόρτα, που διατηρούσε σταθερή θερμοκρασία και περιόριζε την αλλοίωση των τροφίμων.
Alice Parker Σχεδιασμός κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο Πρότεινε σύστημα κεντρικού φούρνου που διοχέτευε θερμό αέρα σε πολλά δωμάτια μέσω αεραγωγών, προάγγελο των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης.
Marion O'Brien Donovan Αδιάβροχο κάλυμμα υφασμάτινης πάνας ("Boater") Δημιούργησε επαναχρησιμοποιούμενο αδιάβροχο κάλυμμα που απέτρεπε τις διαρροές, μείωνε τα πλυσίματα και ήταν πιο ασφαλές και άνετο για τα βρέφη.
Stephanie Louise Kwolek Kevlar Ανακάλυψε το Kevlar, ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και ελαφρύ υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται και σε οικιακά προϊόντα όπως γάντια κουζίνας, γάντια κηπουρικής και ιμάντες ηλεκτρικών συσκευών.
Helen Greiner Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα Roomba Συνίδρυσε την iRobot και συνέβαλε στον σχεδιασμό του Roomba, του πιο γνωστού οικιακού ρομπότ καθαρισμού, που αυτοματοποίησε μία από τις πιο συχνές οικιακές εργασίες.
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