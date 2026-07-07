Η πολιτική των υπερπλεονασμάτων έχει κοντά ποδάρια

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's προειδοποιεί ότι η πολιτική των υπερπλεονασμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' αόριστον, καθώς θέτει εν αμφιβόλω την ουσιαστική μείωση του δημόσιου χρέους στο μέλλον.

Ενώ η κυβέρνηση διαφημίζει ενόψει εκλογών τις δημοσιονομικές της επιδόσεις και κατηγορεί την αντιπολίτευση πως κάνει ακοστολόγητες υποσχέσεις, η Moody's έχει ένα αφήγημα με ενδιαφέρον.

Η πολιτική των υπερπλεονασμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη, επισημαίνει ο διεθνής οίκος. Τα εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα των τελευταίων ετών δεν είναι πολιτικά βιώσιμα επ’ αόριστον καθώς οι πιέσεις υπέρ των δημοσίων επενδύσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών θα αυξηθούν, προσθέτει.

Επισημαίνει επιπλέον πως η συγκεκριμένη δημοσιονομική κατεύθυνση εγείρει αμφιβολίες κατά πόσο θα επιτευχθεί μια σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους μεσοπρόθεσμα.