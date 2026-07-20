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Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α&#039; τρίμηνο και αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.
Οικονομία
12:38 - 20 Ιουλ 2026

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α' τρίμηνο και αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

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Θετική εικόνα για την πορεία των δημόσιων οικονομικών καταγράφουν τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς καταγράφεται σημαντική ενίσχυση των εσόδων, διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος και περαιτέρω μείωση του ονομαστικού δημοσίου χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 2,2% του ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο του 2026, ενώ το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 143,5% του ΑΕΠ.

Άνοδος εσόδων – Στα 26,37 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 26,37 δισ. ευρώ, έναντι 24,50 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας σημαντική αύξηση.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών, οι οποίοι αυξήθηκαν στα 9,73 δισ. ευρώ από 9,20 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, οι φόροι επί του εισοδήματος και της περιουσίας διαμορφώθηκαν στα 4,61 δισ. ευρώ, ενώ οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 7,93 δισ. ευρώ.

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Αυξημένες δαπάνες και διατήρηση πλεονάσματος

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης έφτασαν τα 27,66 δισ. ευρώ, από 25,29 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 25,73 δισ. ευρώ, με τις κοινωνικές παροχές να απορροφούν 12,41 δισ. ευρώ και τις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας να διαμορφώνονται στα 6,37 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες για τόκους ανήλθαν σε 1,93 δισ. ευρώ.

Παρά την αύξηση των δαπανών, το πρωτογενές ισοζύγιο παρέμεινε θετικό, καταγράφοντας πλεόνασμα 642 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε έλλειμμα 1,29 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 785 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

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Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του χρέους

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η περαιτέρω μείωση του ονομαστικού δημοσίου χρέους.

Στο τέλος του Μαρτίου 2026, το χρέος διαμορφώθηκε στα 360,1 δισ. ευρώ, μειωμένο τόσο σε σχέση με το τέλος του 2025, όταν ανερχόταν στα 362,92 δισ. ευρώ, όσο και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, όταν είχε φτάσει τα 366,31 δισ. ευρώ.

Η σύνθεση του ελληνικού χρέους εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους 253,85 δισ. ευρώ και μακροπρόθεσμα χρεόγραφα ύψους 90,78 δισ. ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 16:06
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