Δημοσκοπική επιβεβαίωση: παγερή αδιαφορία για τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ

Ετσι, ελάχιστη εντύπωση μπορεί να προκαλεί η τελευταία έρευνα της εταιρείας Interview για την Political, όπου η ΝΔ μετριέται στο 29,1%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 15,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,2% κ.ο.κ.
Αν κάτι όμως έχει μία κάποια σημασία σε αυτήν την δημοσκόπηση, είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;». Το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ. Κοινώς, μάλλον επιβεβαιώνεται η γενική αίσθηση ότι γίνεται πολλή φασαρία για το τίποτα…