Δημοσκοπική επιβεβαίωση: παγερή αδιαφορία για τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ

Οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει μέρος της καθημερινής πολιτικής ρουτίνας και υπ’ αυτήν την έννοια, με τέτοια συχνότητα που διενεργούνται, ίσως και να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είναι σαν να μετράει ένας υποτασικός την πίεσή του κάθε μία ώρα.

Ετσι, ελάχιστη εντύπωση μπορεί να προκαλεί η τελευταία έρευνα της εταιρείας Interview για την Political, όπου η ΝΔ μετριέται στο 29,1%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 15,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,2% κ.ο.κ.

Αν κάτι όμως έχει μία κάποια σημασία σε αυτήν την δημοσκόπηση, είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;». Το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ. Κοινώς, μάλλον επιβεβαιώνεται η γενική αίσθηση ότι γίνεται πολλή φασαρία για το τίποτα…