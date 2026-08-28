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Εξαγγελίες ΔΕΘ: Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little, too late;
Ανεμοδείκτης
13:33 - 28 Αυγ 2026

Εξαγγελίες ΔΕΘ: Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little, too late;

Άγγελος Κωβαίος
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Διαβάζει κάποιος αυτές τις ημέρες όλα όσα διακινούνται για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού την άλλη εβδομάδα στην ΔΕΘ και, κρίνοντας από τις αντιδράσεις του κόσμου στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, διαπιστώνει ότι κυριαρχεί κάτι μεταξύ απάθειας και απαξίωσης.

Οσα καθημερινώς πλέον γίνονται γνωστά, φανερώνουν όμως και μία αγωνία της κυβέρνησης για τις απώλειές της σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Το αν αυτά και όσα άλλα θα ανακοινωθούν σε περίπου μία εβδομάδα, θα είναι αρκετά για να διαμορφώσουν μία συνθήκη καθαρής εκλογικής επικράτησης της ΝΔ, θα παραμένει ασαφές τους επόμενους μήνες.

Με την επιφύλαξη πάντως μίας εντυπωσιακής έκπληξης που θα άλλαζε τους όρους του παιχνιδιού, μία απορία αιωρείται και είναι απολύτως δικαιολογημένη: γιατί όλα αυτά που αναμένονται ως διορθώσεις στην πολιτική που ασκείται και ως αποκατάσταση αδικιών για μικρομεσαίους, συνταξιούχους ή όποιους άλλους, δεν τα έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια; Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή μήπως too little, too late;…

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