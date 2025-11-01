Ομοβροντία προτάσεων για την Ανάπτυξη από την ΕΕΝΕ και από διεθνείς προσωπικότητες

Τις τελευταίες εβδομάδες, δημοσιεύτηκαν πλήθος στοιχείων από την Eurostat και αξιολογήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και η πρωτότυπη μελέτη του London School of Economics (η ελληνική οικονομία είναι οικονομία του καφέ), που συγκλίνουν στο συμπέρασμα οτι η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως παραγωγικές επενδύσεις με έμφαση στην μεταποίηση, τη βιομηχανία και την τεχνολογία ώστε να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη, να αυξηθούν τα εισοδήματα και να περιοριστούν οι εισαγωγές. Η κυβέρνηση φυσικά τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει ούτε σε ανασχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής, ούτε σε λήψη επιμέρους μέτρων για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η 9η διάσκεψη της ΕΕΝΕ που πραγματοποείται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου με θέμα “Μια διαφορετική φορολόγηση για την Ανάπτυξη”, έρχεται στην πιο επίκαιρη στιγμή να εξετάσει το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που συντίθεται από την χαμηλή παραγωγή και παραγωγικότητα, τις αναιμικές παραγωγικές επενδύσεις, τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η διάσκεψη αυτή έχει διεθνή χαρακτήρα καθώς συμμετέχουν πλήθος διεθνών προσωπικοτήτων της πολιτικής και της οικονομίας. Και φυσικά θα εκπροσωπείται μαζικά η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση, αφού μεταξύ των ομιλητών είναι οι Υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ Γιώργος Πιτσιλής, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και άλλοι.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ κ. Κριστιαν Χατζημηνάς, έχει επιμόνως και συστηματικά προτείνει έξυπνες λύσεις, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που όμως δεν έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Αυτό που διαφοροποιεί την ΕΕΝΕ από τις γενικόλογες διαπιστώσεις των διεθνών οργανισμών, είναι ότι δεν επισημαίνει απλώς το πρόβλημα, αλλά προτείνει πολύ συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση του.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την υιοθέτηση οριακών φορολογικών συντελεστών ώς κίνητρα για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αναγκαίες δεξιότητες και την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές των αυξήσεων των μισθών που σχετίζονται με την εκπαίδευση αυτή, την επιτάχυνση των αποσβέσεων για την διευκόλυνση των παραγωγικών επενδύσεων και άλλα συγκεκριμένα μέτρα που χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό, επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξης, συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλού επιπέδου θέσεων εργασίας, αυξάνουν την παραγωγικότητα και ενισχύουν τα εισοδήματα των εργαζόμενων .

Οι προτάσεις της ΕΕΝΕ υποστηρίζονται από ένα πλήθος άλλων βιομηχανικών και επιχειρηματικών ενώσεων και από τον ΣΕΒ του οποίου ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα συμμετάσχει στη συνδιάσκεψη και τεκμηριώνονται ως προς το κόστος και την αποτελεσματικότητα τους από το ΙΟΒΕ, το οποίο θα εκπροσωπήσει στη συνδιάσκεψη ο πρόεδρος του καθηγητής Νίκος Βέττας. Εντάσσονται δε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η φετινή διάσκεψη έχει αποκτήσει διεθνοποιημένο χαρακτήρα, αφού εκτός από Έλληνες πολιτικούς και επιχειρηματίες θα συνεισφέρουν τις απόψεις τους κορυφαίοι διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, όπως ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών υποθέσεων της Γερμανίας Dr. Robert Habeck, ο λιθουανός υπουργός Δικιοσύνης και Πρόεδρος του ινστιτούτου ελεύθερης αγοράς Remigijous Simasius, o Dr, Martin Sandbu αναλυτής των Financial Times για ζητήματα οικονομίας, ο οικονομικός σύμβουλος της ιταλικής κυβέρνησης Dr. Renato Loiero ο κ. Andrea Barbagelata της ένωσης Αεροδιαστημικής και Άμυνας της Ευρώπης, η κυρία Katharine Neiss της PGIM Fixed Income και άλλοι.

Η διάσκεψη φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών στο πλαίσιο της Ε.Ε., με στόχο μια συνεκτική και ανταγωνιστική Ευρώπη έως το 2030.

Καθώς λοιπόν διαπιστώνεται μια ομοβροντία επισημάνσεων από διεθνείς οργανισμούς του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας, η ΕΕΝΕ προσφέρει μια ομοβροντία λύσεων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και που υποστηρίζονται από το σύνολο των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας αλλά και από κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς οικονομολόγους. Το ζητούμενο της διάσκεψης, είναι να οδηγήσει στην υιοθέτηση αυτών των προτάσεων από την κυβέρνηση η οποία θα είναι εκεί και θα τις (ξανά) ακούσει.