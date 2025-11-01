ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ομοβροντία προτάσεων για την Ανάπτυξη από την ΕΕΝΕ και από διεθνείς προσωπικότητες
Γρηγόρης Νικολόπουλος
10:14 - 01 Νοε 2025

Ομοβροντία προτάσεων για την Ανάπτυξη από την ΕΕΝΕ και από διεθνείς προσωπικότητες

Γρηγόρης Νικολόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις τελευταίες εβδομάδες, δημοσιεύτηκαν πλήθος στοιχείων από την Eurostat και αξιολογήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και η πρωτότυπη μελέτη του London School of Economics (η ελληνική οικονομία είναι οικονομία του καφέ), που συγκλίνουν στο συμπέρασμα οτι η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως παραγωγικές επενδύσεις με έμφαση στην μεταποίηση, τη βιομηχανία και την τεχνολογία ώστε να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη, να αυξηθούν τα εισοδήματα και να περιοριστούν οι εισαγωγές. Η κυβέρνηση φυσικά τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει ούτε σε ανασχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής, ούτε σε λήψη επιμέρους μέτρων για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η 9η διάσκεψη της ΕΕΝΕ που πραγματοποείται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου με θέμα “Μια διαφορετική φορολόγηση για την Ανάπτυξη”, έρχεται στην πιο επίκαιρη στιγμή να εξετάσει το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που συντίθεται από την χαμηλή παραγωγή και παραγωγικότητα, τις αναιμικές παραγωγικές επενδύσεις, τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η διάσκεψη αυτή έχει διεθνή χαρακτήρα καθώς συμμετέχουν πλήθος διεθνών προσωπικοτήτων της πολιτικής και της οικονομίας. Και φυσικά θα εκπροσωπείται μαζικά η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση, αφού μεταξύ των ομιλητών είναι οι Υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ Γιώργος Πιτσιλής, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και άλλοι.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ κ. Κριστιαν Χατζημηνάς, έχει επιμόνως και συστηματικά προτείνει έξυπνες λύσεις, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που όμως δεν έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Αυτό που διαφοροποιεί την ΕΕΝΕ από τις γενικόλογες διαπιστώσεις των διεθνών οργανισμών, είναι ότι δεν επισημαίνει απλώς το πρόβλημα, αλλά προτείνει πολύ συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση του.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την υιοθέτηση οριακών φορολογικών συντελεστών ώς κίνητρα για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αναγκαίες δεξιότητες και την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές των αυξήσεων των μισθών που σχετίζονται με την εκπαίδευση αυτή, την επιτάχυνση των αποσβέσεων για την διευκόλυνση των παραγωγικών επενδύσεων και άλλα συγκεκριμένα μέτρα που χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό, επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξης, συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλού επιπέδου θέσεων εργασίας, αυξάνουν την παραγωγικότητα και ενισχύουν τα εισοδήματα των εργαζόμενων .

Οι προτάσεις της ΕΕΝΕ υποστηρίζονται από ένα πλήθος άλλων βιομηχανικών και επιχειρηματικών ενώσεων και από τον ΣΕΒ του οποίου ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα συμμετάσχει στη συνδιάσκεψη και τεκμηριώνονται ως προς το κόστος και την αποτελεσματικότητα τους από το ΙΟΒΕ, το οποίο θα εκπροσωπήσει στη συνδιάσκεψη ο πρόεδρος του καθηγητής Νίκος Βέττας. Εντάσσονται δε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η φετινή διάσκεψη έχει αποκτήσει διεθνοποιημένο χαρακτήρα, αφού εκτός από Έλληνες πολιτικούς και επιχειρηματίες θα συνεισφέρουν τις απόψεις τους κορυφαίοι διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, όπως ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών υποθέσεων της Γερμανίας Dr. Robert Habeck, ο λιθουανός υπουργός Δικιοσύνης και Πρόεδρος του ινστιτούτου ελεύθερης αγοράς Remigijous Simasius, o Dr, Martin Sandbu αναλυτής των Financial Times για ζητήματα οικονομίας, ο οικονομικός σύμβουλος της ιταλικής κυβέρνησης Dr. Renato Loiero ο κ. Andrea Barbagelata της ένωσης Αεροδιαστημικής και Άμυνας της Ευρώπης, η κυρία Katharine Neiss της PGIM Fixed Income και άλλοι.

Η διάσκεψη φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών στο πλαίσιο της Ε.Ε., με στόχο μια συνεκτική και ανταγωνιστική Ευρώπη έως το 2030.
Καθώς λοιπόν διαπιστώνεται μια ομοβροντία επισημάνσεων από διεθνείς οργανισμούς του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας, η ΕΕΝΕ προσφέρει μια ομοβροντία λύσεων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και που υποστηρίζονται από το σύνολο των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας αλλά και από κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς οικονομολόγους. Το ζητούμενο της διάσκεψης, είναι να οδηγήσει στην υιοθέτηση αυτών των προτάσεων από την κυβέρνηση η οποία θα είναι εκεί και θα τις (ξανά) ακούσει.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/11/2025 - 10:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ