Έκρηξη ιδιωτικού χρέους θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι επιπτώσεις που θα έχει η τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας συζητιούνται ευρέως. Όλοι θεωρούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταργήσει κλάδους ολόκληρους και πολλές δουλειές. Οι αισιόδοξοι επισημαίνουν ότι όπως έχει γίνει ιστορικά μέχρι σήμερα, κάθε τεχνολογική πρόοδος καταργούσε δουλειές αλλά δημιουργούσε πολύ περισσότερες νέες, συνεπώς αυτό το μοντέλο θα επαναληφθεί και τώρα.



Οι απαισιόδοξοι λένε πώς ενώ στο παρελθόν η τεχνολογία καταργούσε σωματικές εργασίες και δημιουργούσε εγκεφαλικές, τώρα η Τεχνητή Νοημοσύνη καταργεί εγκεφαλικές και τα ρομπότ σωματικές, συνεπώς δεν θα είναι εύκολο να δημιουργηθούν αρκετές νέες δουλειές - κυρίως εγκεφαλικές που απαιτούν μυαλό και μόρφωση. Συνεπώς, υποστηρίζουν, δεν θα επαναληφθεί το ιστορικό μοντέλο και θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Ακόμη και οι νέες που δημιουργούνται για να εξυπηρετούν την τεχνητή Νοημοσύνη, θα καταργούνται και αυτές, από τα εξελιγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να προβλεφθεί τι θα γίνει, αλλά το πιθανότερο είναι πως στην αρχή, σταδιακά, καθώς καταργούνται κλάδοι επιχειρήσεων και θέσεις εργασίας μορφωμένων ανθρώπων, θα υπάρχει μεγάλη πίεση στην αγορά εργασίας και στην οικονομία γενικότερα.

Και αυτό που δεν έχει πολυσυζητηθεί είναι τι θα συμβεί στο ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή στο χρέος των επιχειρήσεων που θα κλείνουν και θα αφήνουν απλήρωτες τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες, αλλά και στο χρέος των εργαζόμενων προς τις τράπεζες κλπ, που θα αφήνουν όσοι χάνουν τις δουλειές τους.

Εάν ολόκληροι κλάδοι εξαφανιστούν, οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων, οι μέτοχοι τους, οι εργαζόμενοι τους, ακόμη και οι προμηθευτές τους, θα χάσουν πολλά χρήματα. Κάποιοι από τους εργαζόμενους θα μείνουν άνεργοι τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, οι προμηθευτές θα χάσουν έσοδα, οι μέτοχοι θα χάσουν περιουσία και μερίσματα, οι μάνατζερ το ίδιο.

Όλοι αυτοί που θα χάσουν περιουσίες και εισοδήματα, έχουν χρέη.

Οι ίδιες οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν θα έχουν προφανώς κάποια δάνεια στις τράπεζες, κάποια χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι άνθρωποι τους έχουν στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά δάνεια. Το κράτος περιμένει φόρους από όλους αυτούς, τα ασφαλιστικά ταμεία περιμένουν εισφορές, οι τράπεζες περιμένουν είσπραξη των χρεών. Και κανείς δεν θα έχει φράγκο.

Απλουστευτικό, θα μου πείτε, το παράδειγμα. Φυσικά, είναι ένα γενικό παράδειγμα, δυστυχώς όμως είναι πολύ πιθανό ότι αυτή θα είναι η επίπτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ιδιωτικό χρέος. Θα προκαλέσει αρχικά - μέχρι να τη συνηθίσουμε και να βρούμε νέες δουλειές και νέες ισορροπίες στον κόσμο της - τσουνάμι πτωχεύσεων, τσουνάμι κόκκινων δανείων, τσουνάμι προσωπικών πτωχεύσεων.

Με λίγα λόγια θα προκαλέσει έκρηξη του απλήρωτου ιδιωτικού χρέους, το οποίο μάλιστα, δεν θα έχει δυνατότητα να αποπληρωθεί στο μέλλον.

Οι κεντρικές τράπεζες, οι διεθνείς οργανισμοί, οι πολιτικοί, καλούνται από τώρα να σκεφτούν λύσεις και να δουν πώς θα χειριστούν την κατάσταση. Και όταν λέω να δουν πώς θα χειριστούν την κατάσταση, εννοώ, να δουν πώς θα σβήσουν όλα αυτά τα χρέη με μια μονοκονδυλιά και τι θα γίνει με αυτό το τρομερό κούρεμα, το οποίο ίσως τελικά να είναι αναπόφευκτο.

Όλα αυτά βεβαίως επηρεάζουν και το δημόσιο χρέος όλων των χωρών, το οποίο είναι σε επίπεδα παγκόσμιας έκρηξης, ούτως ή άλλως.

Οι αποφάσεις λοιπόν που θα αφορούν το κούρεμα ιδιωτικών χρεών, αλλά και δημοσίου χρέους, είναι μια νέα πολύ μεγάλη πρόκληση για το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα - που δεν θα είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστεί.