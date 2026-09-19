CENTCOM: Τουλάχιστον 1 δισ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Ορμούζ σε δύο μήνες

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη μεταφορά περισσότερου από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ τους τελευταίους μήνες, την ώρα που συνεχίζεται ο αποκλεισμός κατά του Ιράν.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν υποστηρίξει τη μεταφορά άνω του ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών αργού πετρελαίου από τον Κόλπο. Πρόκειται για ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τους τελευταίους δύο μήνες. Πετύχαμε αυτό το σημαντικό ορόσημο παρέχοντας συντονισμένη προστασία και διευκολύνοντας τη διέλευση περισσότερων από 2.000 εμπορικών πλοίων από τα στενά. Είναι σαφές ότι η δυναμική ενισχύεται», σημείωσε ο Κούπερ σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Ο επικεφαλής της CENTCOM υπογράμμισε ακόμη ότι «οι κύριοι διάδρομοι διέλευσης στα στενά είναι απαλλαγμένοι από νάρκες» που είχαν τοποθετηθεί από ιρανικές δυνάμεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «χιλιάδες πλοία έχουν διέλθει από τα στενά».

«Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου έχουν μεταφερθεί από εταίρους στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν δεν έχει εξάγει ούτε ένα βαρέλι χάρη στον ακλόνητο αποκλεισμό μας», συνέχισε ο Κούπερ.

Όπως ανέφερε, η δραστηριότητα στις θαλάσσιες μεταφορές έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς «ο όγκος του αργού πετρελαίου, των φορτίων και του υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι μεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τους τελευταίους έξι μήνες».

Παράλληλα, ο Κούπερ αναφέρθηκε στη συνεργασία των αμερικανικών δυνάμεων με τις χώρες της περιοχής, σημειώνοντας: «Συνεργαζόμαστε επίσης με κάθε εταίρο στην περιοχή, ενισχύοντας την αεράμυνά τους, συγκροτώντας μια νέα συμμαχική μονάδα επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και διατηρώντας τα Στενά του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα ανοιχτά και ελεύθερα».