Γκαλιμπάφ (Ιράν): Παραμένει κλειστό το Στενό του Ορμούζ – Συνδέει το άνοιγμα με τις αμερικανικές δεσμεύσεις

Το Ιράν δεν προτίθεται να προχωρήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η δήλωση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της λειτουργίας της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας υπό κανονικές συνθήκες μεταφέρεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς. Η ναυτιλιακή κίνηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, με τα διαθέσιμα στοιχεία να καταγράφουν μόλις τέσσερα πλοία εμπορευμάτων να διέρχονται από το Στενό την Πέμπτη, έναντι μέσου όρου 16 ημερησίως το προηγούμενο δεκαήμερο.

«Πόλεμος και διαπραγμάτευση»

Ο Γαλιμπάφ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να κινηθεί ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα, συνεχίζοντας τόσο τη στρατιωτική όσο και τη διπλωματική προσπάθεια.

Όπως δήλωσε, το Ιράν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του, ενώ θα αξιοποιήσει τη διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη που θεωρεί ότι έχει πετύχει στο πεδίο της μάχης, όταν το κρίνει κατάλληλο.

Η θέση αυτή εντάσσεται στη μέχρι σήμερα γραμμή της Τεχεράνης ότι η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ συνδέεται με την εφαρμογή των δεσμεύσεων που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, έχει αναλάβει η αμερικανική κυβέρνηση. Ο Γαλιμπάφ είχε επαναλάβει και στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι οι ΗΠΑ πρέπει πρώτα να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους προτού το Ιράν προχωρήσει σε βήματα για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

Το ζήτημα του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η περιορισμένη ναυσιπλοΐα στην περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζει τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου και να διατηρεί αυξημένη την αβεβαιότητα στην αγορά.