ΔΥΠΑ: Δωρεάν ένσημα για μακροχρόνια ανέργους – Ποιοι «κλειδώνουν» σύνταξη έως και 5 χρόνια νωρίτερα

Μια δυνατότητα κάλυψης του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης χωρίς οικονομική επιβάρυνση παρέχεται σε μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Μέσω ειδικού προγράμματος προαιρετικής ασφάλισης, η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα που απαιτείται, ώστε οι δικαιούχοι να συμπληρώσουν τον απαραίτητο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

Παράλληλα, αλλαγές στο πλαίσιο υπολογισμού του ασφαλιστικού χρόνου μπορούν να επηρεάσουν και ασφαλισμένους που έχουν διανύσει μέρος του εργασιακού τους βίου στον πρώην ΟΓΑ, καθώς συγκεκριμένες περίοδοι ασφάλισης μπορούν πλέον να συνυπολογιστούν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Καταργούνται τα παλαιά ηλικιακά όρια

Με πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, το πλαίσιο ένταξης στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης γίνεται πιο ευέλικτο, καθώς δεν εφαρμόζονται πλέον τα οριζόντια ηλικιακά όρια που ίσχυαν στο παρελθόν, όπως το 60ό έτος για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες.

Το κριτήριο πλέον συνδέεται με το ασφαλιστικό προφίλ κάθε ενδιαφερομένου. Βασική προϋπόθεση είναι να απομένουν έως πέντε έτη μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη γήρατος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκει.

Οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των εισφορών

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τη ΔΥΠΑ, απαιτείται, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, ο ασφαλισμένος:

να είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες,

να έχει από 3.000 έως 4.500 ημέρες ασφάλισης,

να απέχει έως πέντε χρόνια από τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

να μην υπάγεται στις διατάξεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ΔΥΠΑ καλύπτει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ασφαλιστικός χρόνος.

Τι αλλάζει με τον χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ

Ξεχωριστή σημασία έχει η δυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου προαιρετικής ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ για την περίοδο από το 1988 έως και το 1997.

Πρόκειται για ασφαλιστικό χρόνο που, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης και να προστεθεί στον συνολικό χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για τη συνταξιοδότηση.

Η ρύθμιση δεν αφορά αποκλειστικά ασφαλισμένους που παρέμειναν στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να αφορά και εργαζομένους του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, εφόσον κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου είχαν υπαχθεί στον πρώην ΟΓΑ και είχαν καταβάλει εισφορές στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Με τον συνυπολογισμό της συγκεκριμένης περιόδου, ο ασφαλιστικός χρόνος μπορεί να αυξηθεί και να καλυφθούν κενά που προηγουμένως λειτουργούσαν ως εμπόδιο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, η αξιοποίηση του χρόνου αυτού μπορεί, ανάλογα με το συνολικό ασφαλιστικό ιστορικό τους, να επηρεάσει σημαντικά τον χρόνο θεμελίωσης και να οδηγήσει ακόμη και σε δυνατότητα εξόδου έως και πέντε χρόνια νωρίτερα.