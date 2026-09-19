Ελβετία: Χιλιάδες στους δρόμους κατά της κλιματικής αδράνειας – «Όχι καλοκαίρια στους 50°C!»

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους της Γενεύης και της Λωζάνης στην Ελβετία, διαμαρτυρόμενοι για την αδράνεια απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από έναν συνασπισμό περισσότερων από 100 οργανώσεων, οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό το κοινό σύνθημα «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμoύς Κελσίου!».

Διαδηλωτές κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε ειρηνικές πορείες και στις δύο πόλεις, κρατώντας πλήθος πανό με μηνύματα όπως «Η ασφυξία δεν είναι αναπόφευκτη», «Θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε;», «Δεν υπάρχει πλανήτης Β», «Βοήθεια, νερό!» και «Φωτιά στη λίμνη!», σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 16:00 ώρα Ελλάδας, στη Λωζάνη. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην πορεία συμμετείχαν τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι.

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Ο Γκιγιόμ Ματί, 31 ετών, ακτιβιστής της ένωσης Solidaires και μέλος του συνασπισμού που διοργάνωσε τις κινητοποιήσεις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στόχος είναι να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος μαζικών κινητοποιήσεων για την άσκηση πίεσης στις πολιτικές δυνάμεις και τους θεσμούς.

Όπως ανέφερε, ο συνασπισμός ελπίζει «να εισέλθει επιτέλους σε έναν νέο κύκλο ευρείας, μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για να ασκήσει πίεση ενάντια στην αδράνεια των κυβερνώντων κομμάτων για το κλίμα, των επικεφαλής του ελβετικού χρηματοοικονομικού κέντρου και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ελβετίας, που δεν εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά μέτρα».

Η Ελβετία έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς δικαστικής απόφασης για την κλιματική πολιτική της, καθώς ήταν η πρώτη χώρα που καταδικάστηκε από διεθνές δικαστήριο για ανεπαρκή μέτρα με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, ο 60χρονος Ιβ Φροάντεβο απηύθυνε έκκληση στις ελβετικές αρχές, δηλώνοντας: «Θα δείξουμε στις αρχές μας ότι έφτασε πραγματικά η ώρα να δράσουμε (…) δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε όπλα και μετά να μην νοιαζόμαστε για τα υπόλοιπα, αυτό είναι λάθος».

Στο ζήτημα της λειψυδρίας αναφέρθηκε ο Βασάν Φοντανάζ, 47χρονος ηθοποιός από τη Λωζάνη, ο οποίος συμμετείχε στην κινητοποίηση φορώντας μια αμφίεση που παρέπεμπε σε γιγάντια σταγόνα νερού.

«Υπήρξε μεγάλη έλλειψη νερού αυτό το καλοκαίρι. Όχι μόνο για πισίνες, αλλά κυρίως για τη γεωργία και για την επιβίωσή μας», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Λοράν Γκιντετί, 55χρονος αρχιτέκτονας από τη Λωζάνη, επέλεξε να συμμετάσχει στη διαδήλωση φορώντας μάσκα αερίου και μια στολή κατασκευασμένη από πλαστικά μπουκάλια.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι «ένας από τους τυχερούς που έχουν ένα καλά μονωμένο διαμέρισμα που μπορεί να δροσιστεί τη νύχτα». Όπως ανέφερε, ωστόσο, το φετινό καλοκαίρι τον έκανε να σκεφτεί ιδιαίτερα όσους δεν είχαν τις ίδιες συνθήκες προστασίας: «σκέφτηκα πολύ τους ανθρώπους που δεν είχαν αυτή την τύχη (…) Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο για αυτούς. Και αναρωτιέμαι ότι αν άντεξαν το 2026, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αντέξουν ακόμη πιο έντονα κύματα καύσωνα», είπε.

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται στη Γενεύη και τη Λωζάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των διοργανωτών, νέες διαδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε άλλες ελβετικές πόλεις έως τις 2 Οκτωβρίου.