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OpenAI: «Καίει» $278 δισ. έως το 2030 για AI και data centers
Επιχειρήσεις
21:05 - 19 Σεπ 2026

OpenAI: «Καίει» $278 δισ. έως το 2030 για AI και data centers

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν 280 δισ. δολάρια αναμένεται να δαπανήσει η OpenAI έως το τέλος του 2030, καθώς οι τεράστιες ανάγκες για υπολογιστική ισχύ και ψηφιακές υποδομές διευρύνουν σημαντικά τις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές απαιτήσεις της εταιρείας.  

Σύμφωνα με παρουσίαση της OpenAI που περιήλθε σε γνώση των Financial Times, η εταιρεία που έχει δημιουργήσει το ChatGPT εκτιμά ότι θα εμφανίσει συνολικά αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 278 δισ. δολαρίων την περίοδο 2026-2030. Η πρόβλεψη αντανακλά το ιδιαίτερα επιθετικό επενδυτικό της πρόγραμμα, με στόχο την εξασφάλιση της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η OpenAI βρίσκεται σε συζητήσεις για την άντληση νέων κεφαλαίων, με την εταιρεία να επιδιώκει αποτίμηση άνω των 1,2 τρισ. δολαρίων.

Έσοδα 350 δισ. δολαρίων το 2030

Παρά την ταχεία επέκταση της δραστηριότητάς της, η OpenAI προβλέπει ότι οι δαπάνες της θα εξακολουθήσουν να υπερβαίνουν σημαντικά τα έσοδά της.

Με βάση τις προβλέψεις της, τα ετήσια έσοδα αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν δεκαπλάσια, από 36 δισ. δολάρια φέτος σε 350 δισ. δολάρια το 2030. Σε ορίζοντα έως το τέλος του 2030, η εταιρεία υπολογίζει ότι τα συνολικά έσοδά της θα ανέλθουν σε 840 δισ. δολάρια.

Με αυτά τα δεδομένα, η OpenAI θα πρέπει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι έχουν ήδη διαθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, προκειμένου να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο. Το επιχείρημα προς τους επενδυτές είναι ότι οι μελλοντικές αποδόσεις θα αντισταθμίσουν το σημερινό υψηλό κόστος ανάπτυξης.

Όπως αναφέρουν οι FT, η OpenAI, η οποία σήμερα αποτιμάται στα 852 δισ. δολάρια, έχει ξεκινήσει συζητήσεις για έναν ακόμη μεγάλο γύρο χρηματοδότησης. Επενδυτές έχουν προσεγγίσει την εταιρεία με πρόταση που βασίζεται σε αποτίμηση 1,2 τρισ. δολαρίων, ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, η OpenAI επιδιώκει ακόμη υψηλότερη αποτίμηση.

Ο λογαριασμός των 856 δισ. δολαρίων

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την υπολογιστική ισχύ και τις υποδομές. Η OpenAI εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2030 θα έχει δαπανήσει περίπου 856 δισ. δολάρια στους δύο αυτούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν με διαφορά τη μεγαλύτερη κατηγορία εξόδων της.

Η δυνατότητα της εταιρείας να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που απαιτείται αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς γύρω από την OpenAI έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο οικοσύστημα επιχειρηματικών συμφωνιών.

Όμιλοι όπως η Nvidia και η Oracle, αλλά και η δραστηριότητα data centers της SoftBank, στηρίζουν σε σημαντικό βαθμό τις μελλοντικές τους προσδοκίες εσόδων στα συμβόλαια που έχουν συνάψει με την OpenAI.

Η εκτιμώμενη ταχύτητα με την οποία η εταιρεία καταναλώνει κεφάλαια αποτυπώνει την οικονομική πίεση που δημιουργεί το μοντέλο ανάπτυξής της. Η OpenAI άντλησε 122 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρουσίασης, τα διαθέσιμα αυτά κεφάλαια αναμένεται να έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί έως το 2028.

Η μάχη με την Anthropic και τα κινεζικά μοντέλα

Για να διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, η OpenAI χρειάζεται να κατευθύνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers και υπολογιστική ισχύ, τόσο για την εκπαίδευση των μοντέλων της όσο και για τη λειτουργία τους.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών, επιδιώκοντας να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά απέναντι στην αμερικανική ανταγωνίστρια Anthropic, αλλά και να αντιμετωπίσει την πίεση που ασκούν τα φθηνότερα κινεζικά μοντέλα «open-weight».

Υπάρχουν, πάντως, σημάδια ότι οι μεγάλες επενδύσεις αρχίζουν να αποδίδουν. Οι νέες κυκλοφορίες μοντέλων της OpenAI συνέβαλαν τον Ιούλιο σε αύξηση περίπου 20% των ετησιοποιημένων εσόδων της.

Παράλληλα, η τελευταία εκτίμηση για αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 278 δισ. δολαρίων έως το 2030 είναι βελτιωμένη σε σχέση με την πρόβλεψη του Μαΐου. Τότε, η OpenAI υπολόγιζε ότι το αντίστοιχο ποσό θα έφτανε τα 305 δισ. δολάρια.

Πήγε πίσω το IPO

Η OpenAI είχε αρχικά σχεδιάσει να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) το φθινόπωρο, έχοντας ήδη καταθέσει εμπιστευτικά τον Ιούνιο τα σχετικά έγγραφα στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Στη συνέχεια, όμως, αποφάσισε να μεταθέσει τη διαδικασία, επικαλούμενη την αυξανόμενη δημόσια ανησυχία σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ταχύτατη εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές που μίλησαν στους FT εκτιμούν ότι η καθυστέρηση συνδέεται και με τις ανησυχίες για την αντίδραση των χρηματιστηριακών αγορών απέναντι σε μια εταιρεία που εξακολουθεί να καταγράφει τόσο μεγάλες ζημίες.

Την ίδια ώρα, η Anthropic αναμένεται να πραγματοποιήσει τη δική της χρηματιστηριακή εισαγωγή το φθινόπωρο, σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία. Η OpenAI δεν προχώρησε σε σχόλιο για τις πληροφορίες.

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