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Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat
Πολιτική
12:15 - 20 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat

Reporter.gr Newsroom
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«Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά  ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησης του η Ελλάδα αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω» αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού: «Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περιόδου διακυβέρνησης του.

Βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat.

Η πρόσφατη έκθεση - κόλαφος της Eurostat γκρεμίζει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα και διαψεύδει εκκωφαντικά τον κ. Μητσοτάκη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φετινής έκθεσης «Key figures on European living conditions 2026» για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων, η Ελλάδα αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Από το 2022 ως και το 2025, έτη για τα οποία οι πίνακες της Eurostat επιτρέπουν άμεσες συγκρίσεις, οι σχετικοί δείκτες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων επιδεινώνονται.

Το 2025 το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5%, έναντι 26,3% το 2022. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία (29,8%), η οποία όμως βελτίωσε τη θέση της στο ενδιάμεσο διάστημα.

Κυρίως όμως ξεχωρίζει ένα εύρημα: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η χαμηλότερη θέση στην ΕΕ ως προς το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα σε PPS το 2025, σύμφωνα με το διάγραμμα της Eurostat.

Ουγγαρία: 11.958 PPS

Ρουμανία: 12.861 PPS

Ελλάδα: 13.612 PPS

Μέσο διάμεσο επίπεδο ΕΕ: 22.630 PPS

Άρα το ελληνικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα αντιστοιχεί μόλις στο 60,2% του επιπέδου της ΕΕ.

Η Ελλάδα όχι μόνο δε συγκλίνει αλλά αποκλίνει από την ΕΕ.

Η χώρα δεν αντέχει να χάσει άλλο χρόνο.

Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αντίθετα, η κερδοφορία των πολύ μεγάλων ομίλων γνωρίζει άνθηση.

Όμως αυτή η μεγέθυνση δεν φτάνει ούτε στους εργαζόμενους , ούτε διαχέεται στο σύνολο του επιχειρείν , ούτε αφορά τον πρωτογενή τομέα της χώρας .

Η Ελλάδα χρειάζεται πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αλλάξει πίστα στην ανταγωνιστικότητα, μηχανισμούς που θα μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ , δημογραφικό αποτύπωμα σε κάθε θεσμική παρέμβαση και κοινωνικό πρόσημο σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία.

Για να κάνουμε πράξη τη σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο για λόγια».

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