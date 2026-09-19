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Γιατροί Μαζωνάκη: Εκπαίδευαν Φιλιππινέζα γιατρό σε θεραπείες βλαστοκυττάρων
Ειδήσεις
21:45 - 19 Σεπ 2026

Γιατροί Μαζωνάκη: Εκπαίδευαν Φιλιππινέζα γιατρό σε θεραπείες βλαστοκυττάρων

Reporter.gr Newsroom
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Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη δράση των δύο γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.  

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το ΕΡΤnews, καταγράφεται ο γιατρός να πραγματοποιεί σεμινάριο σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, με αντικείμενο την ενδοφλέβια θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Στο βίντεο, ο προφυλακισμένος γιατρός εμφανίζεται να εφαρμόζει σε ασθενή θεραπεία με βλαστοκύτταρα, η οποία παρουσιάζεται ως μέθοδος για την ολιστική ευεξία, στο ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dljenr0dp3o9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η συγκεκριμένη γιατρός, μάλιστα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον ευχαριστεί για την εκπαίδευση που της παρέχει στη συγκεκριμένη θεραπεία, προκειμένου, όπως αναφέρει, να μπορεί και η ίδια να την εφαρμόζει.

Το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες που εντοπίζονται στο διαδίκτυο, η γιατρός εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της αναγεννητικής ιατρικής, της δερματολογίας, της αισθητικής ιατρικής και της επιστήμης των βλαστοκυττάρων.

Νέες καταγγελίες

Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άνδρας καταγγέλλει ότι η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες, χορηγώντας της παράλληλα βιταμίνες και συμπληρώματα.

«Η γυναίκα μου ήρθε σπίτι ήταν έντρομη. Πριν ξεκινήσει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα σκευάσματα ήταν μια σακούλα πράγματα», αναφέρει ο καταγγέλων.

Έχοντας ανησυχήσει μήπως αντιμετωπίζει και ο ίδιος κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, αποφάσισε να επισκεφθεί το ίδιο ιατρείο.

«Με έβαλε σε κάποιο μηχάνημα, καθόμουν εκεί σε κάποια ηλεκτρόδια καθόμουν σε ένα χαλάκι μαγνητικό, επί μιάμιση ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος το οποίο το υπέστην γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνει. Με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα σε μια άλλη αίθουσα εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα. Και μου δείχνει το αίμα μου και μου λέει αυτό το αίμα το βλέπετε είναι το δικό σας αίμα και έχει μικρόβια», είπε ακόμη.

Μετά τα περιστατικά αυτά, το ζευγάρι απευθύνθηκε σε άλλους γιατρούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Στη συνέχεια, προχώρησε άμεσα σε προφορική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.

«Με πήραν οι ίδιοι μετά από δυο τρεις ημέρες και μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλα νόμιμο. Της λέω "η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός, πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή". Δεν πήρα ποτέ απάντηση», συμπλήρωσε ο καταγγέλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dljh75es1oyx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2026 - 22:19
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