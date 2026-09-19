Νέα συμπλοκή ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη – Στο Κέντρο Υγείας 13χρονη

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με το thesspost.gr, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ παιδιών ηλικίας 12 και 13 ετών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν μια παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12-13 ετών, προσέγγισε με απειλητική διάθεση δύο κοπέλες. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μία από τις δύο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άλλη ανήλικη που ανήκε στην ίδια παρέα.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και αστυνομικοί.

Οι γονείς της ανήλικης προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ευόσμου, όπου έδωσαν κατάθεση για τις συνθήκες του περιστατικού. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.