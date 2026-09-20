Μητσοτάκης - Παρεμβάσεις σε οικονομία και ενέργεια: Τα €1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης και οι επενδύσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, αναφέρεται στις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις και εξελίξεις της εβδομάδας, από το Σαν Φραγκίσκο όπου και τη Silicon Valley όπου πραγματοποιεί υψηλού επιπέδου επαφές.

Στην οικονομία, ό κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει θετικές τις πρόσφατες εξελίξεις από τις αναβαθμίσεις της Moody’s και της Scope Ratings, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνουν τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζει αλλαγές με τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχει δηλώσει ότι συμφωνεί, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 και η αλλαγή του πλαισίου περί ευθύνης υπουργών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μέτωπο της ακρίβειας και της ενέργειας, προαναγγέλλει παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων ώστε η αρχική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης diesel για όλο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον επιτραπούν έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις εκτός των ορίων δαπανών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των social media, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή πρόταση για αυτόνομους λογαριασμούς από τα 15 έτη και αυστηρότερους περιορισμούς για μικρότερες ηλικίες.

Στο μεταναστευτικό, χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης απόκρισης σε μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές ροές, ενώ αναφέρεται και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποχρεωτική εγγραφή και τον οικονομικό έλεγχο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Για το Καστελλόριζο, αναφέρεται στο σχέδιο 37 έργων και στο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για κατοίκους, δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, κάνει αναφορά στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στο Πόρτο Γερμενό, ύψους 2 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αναστολή για 12 μήνες πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πιστοποιημένους πληγέντες από τις πυρκαγιές.

Στον τομέα των επενδύσεων, ξεχωρίζει τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για data center στη Δυτική Μακεδονία και αναφέρει ότι μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου έχουν εγκριθεί 928 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με δημόσια ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ και προοπτική δημιουργίας τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στο Ellinikon Sports Park, στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, όπου η Ελλάδα κατέκτησε 71 μετάλλια, καθώς και στα προγράμματα «Άθληση για Όλους», στα οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 150.000 πολίτες.

Τέλος, παρουσιάζει την αναβάθμιση και επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού, με νέες διαδρομές, βελτιώσεις προσβασιμότητας και φυτεύσεις 1.000 δέντρων και θάμνων, χαρακτηρίζοντας το έργο σημαντική παρέμβαση για την Αθήνα.

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