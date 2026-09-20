Γερμανία: Στις κάλπες δύο κρατίδια υπό τη σκιά της AfD – Νέα δοκιμασία για τον Μερτς

Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή οι ψηφοφόροι σε δύο γερμανικά κρατίδια, το Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σε εκλογές που διεξάγονται στη σκιά της σημαντικής ανόδου της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και της πρόσφατης εκλογικής επίδοσής της στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Οι εκλογές θεωρούνται σημαντική πολιτική δοκιμασία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει τη συζήτηση στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) και να εντείνει την πίεση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η ψηφοφορία στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία πραγματοποιείται σε ένα κρατίδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, ενώ στο Βερολίνο εκλέγεται νέο κοινοβούλιο. Περίπου 3,8 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Η AfD στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην AfD, η οποία κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλό αποτέλεσμα στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ στις 6 Σεπτεμβρίου, πλησιάζοντας την απόλυτη πλειοψηφία. Η επίδοση αυτή ενίσχυσε τη θέση του κόμματος στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό και προκάλεσε νέες συζητήσεις για τη στρατηγική των υπόλοιπων κομμάτων απέναντί του.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις σημερινές εκλογές δείχνουν ισχυρή παρουσία της AfD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι είναι πιθανό να επαναλάβει εκεί το αποτέλεσμα της Σαξονίας-Άνχαλτ. Στο Βερολίνο, το κόμμα επίσης καταγράφει άνοδο, αλλά οι διαθέσιμες μετρήσεις το τοποθετούν πίσω από τις βασικές δυνάμεις που διεκδικούν την πρωτιά.

Πιέσεις για την CDU

Για την CDU του Φρίντριχ Μερτς, οι εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το κόμμα κινδυνεύει να καταγράψει πολύ χαμηλό αποτέλεσμα και, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλούνται διεθνή μέσα, να βρεθεί ακόμη και κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Στο Βερολίνο, η CDU διεκδικεί την ηγεσία της τοπικής κυβέρνησης, σε μια αναμέτρηση όπου οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κατέγραφαν μικρές διαφορές μεταξύ των βασικών κομμάτων και προέβλεπαν δύσκολο σχηματισμό κυβέρνησης.

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιείται δύο εβδομάδες μετά τη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η ισχυρή επίδοση της AfD ενίσχυσε τις συζητήσεις για τη στρατηγική της CDU και συνολικά των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στην άνοδο του κόμματος.

Το πολιτικό στοίχημα του Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στην καγκελαρία εδώ και περίπου 16 μήνες, έχοντας θέσει ως βασική προτεραιότητα την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας και την προώθηση μεταρρυθμίσεων. Το κυβερνητικό έργο, ωστόσο, πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, με το κόστος ενέργειας και τη στέγαση να αποτελούν μεταξύ άλλων σημαντικά ζητήματα για τους ψηφοφόρους.

Τα αποτελέσματα των δύο κρατιδιακών εκλογών δεν καθορίζουν άμεσα την τύχη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ωστόσο ένα αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU θα μπορούσε να ενισχύσει τη συζήτηση για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και την ηγεσία του Μερτς. Reuters και AP καταγράφουν ήδη την αυξημένη εσωκομματική πίεση που αντιμετωπίζει ο καγκελάριος.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει στην καγκελαρία και να προχωρήσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις σημερινές αναφορές, έχει προγραμματίσει κομματική σύσκεψη για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και έχει ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία.