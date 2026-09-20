Γεωργιάδης: Νέα ψηφιακά εργαλεία για τους γιατρούς – Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν

Την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στον χώρο της υγείας, αλλά και τις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην ενεργειακή αγορά, ανέδειξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις παράνομες ιατρικές πράξεις, στα νέα ψηφιακά εργαλεία που σχεδιάζει το υπουργείο, στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας, στην υπόθεση που έχει ανοίξει γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στα Τέμπη, στις εκλογές του 2027 και στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

«Τσακωνόμασταν για το φύλο των αγγέλων»

Σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα δεν αντανακλά πάντα, κατά την άποψή του, το μέγεθος των διεθνών προκλήσεων.

«Ήμασταν πώς ήταν στη Βασιλεύουσα πριν την Άλωση, που ερχόντουσαν οι Οθωμανοί να πάρουν την Πόλη και εμείς τσακωνόμασταν για το φύλο των αγγέλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα στάθηκε στις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, εξηγώντας ότι η μείωση της παραγωγής διυλισμένων προϊόντων περιορίζει την προσφορά και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων, ενώ για τη Μέση Ανατολή εκτίμησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική επιδείνωση της κατάστασης.

Αναφερόμενος στις πιθανές επιπτώσεις στην Ευρώπη, έκανε λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ξέρει η Γερμανία αν θα ’χει τον χειμώνα αυτό αέριο και πετρέλαιο για να θερμαίνει τα σπίτια της».

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Η συζήτηση για τον ΕΦΚ και η ενεργειακή επάρκεια

Για τις τιμές των καυσίμων, ο υπουργός εξήγησε ότι διαφορετική δημοσιονομική επίπτωση έχει μια μονομερής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την Ελλάδα και διαφορετική μια ευρωπαϊκή απόφαση.

«Είναι άλλο πράγμα να πάει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπου κάθε μείωση του ειδικού φόρου είναι δαπάνη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα, μέσω του κάθετου διαδρόμου, είναι «θωρακισμένη ενεργειακά αυτόν τον χειμώνα», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η διεθνής άνοδος των τιμών θα έχει επιπτώσεις.

Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο των γιατρών

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε η λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας, με αφορμή τη συζήτηση για παράνομες ή μη αδειοδοτημένες ιατρικές πράξεις.

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τη σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης με την παλαιότερη συγχώνευση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι περιστατικά παράνομων πρακτικών υπήρχαν και στο παρελθόν.

«Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πάντοτε υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που επιχειρούν να κινηθούν έξω από τα θεσμικά όρια.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο των ιατρών.

Το πρώτο, το «MedWatch», αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και πραγματοποιεί ελέγχους σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες πλατφόρμες, εντοπίζοντας διαφημίσεις ιατρικών πράξεων. Στη συνέχεια, τα στοιχεία διασταυρώνονται με το μητρώο των γιατρών.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, εάν ένας γιατρός διαφημίζει, για παράδειγμα, ότι πραγματοποιεί Botox, το σύστημα μπορεί να ελέγξει εάν διαθέτει την αντίστοιχη άδεια. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, καταγράφεται ένδειξη που οδηγεί σε περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από περίπου 8.500 ελέγχους προέκυψαν 239 «κόκκινες» ενδείξεις. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ένδειξη δεν σημαίνει ενοχή, αλλά ότι απαιτείται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το σύστημα έχει αρχικά συνδεθεί με το ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ, όπως ανέφερε, θα ακολουθήσουν ο Πειραιάς και στη συνέχεια η επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα.

Εφαρμογή με τις άδειες κάθε γιατρού

Ο υπουργός προανήγγειλε παράλληλα και δεύτερη εφαρμογή, μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά έναν γιατρό με βάση το ονοματεπώνυμο ή τη διεύθυνσή του.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είναι ο πολίτης να μπορεί να πληροφορείται ποιες άδειες διαθέτει κάθε γιατρός και, κατά συνέπεια, ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αναφέρθηκε και σε αισθητικά κέντρα που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες, όπως το «ιατρικό λέιζερ», για το οποίο απαιτείται η παρουσία γιατρού.

Οι καταγγελίες για ιατρικό μηχάνημα

Ο υπουργός έθεσε ακόμη ζήτημα ευθυνών εταιρειών που διαθέτουν ιατρικά μηχανήματα, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση.

Όπως υποστήριξε, μηχάνημα που είχε εισαχθεί από εταιρεία της Ελβετίας δεν είχε γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία το διαφήμιζε για χρήση στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο γιατρός που το χειριζόταν δεν διέθετε τη σχετική άδεια, εκτιμώντας ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει τόσο αστική όσο και ποινική ευθύνη.

Για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παρέμβει. «Δεν παρεμβαίνω… Από κει και πέρα θα κρίνουν οι εισαγγελείς», είπε.

Η αναφορά στα Τέμπη

Στο σκέλος της συζήτησης για τα Τέμπη, ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, παρουσιάστηκαν από μέσα ενημέρωσης πρόσωπα ως ειδικοί.

«Ο λαός έφαγε το παραμύθι», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «κομπογιαννίτες δήθεν εμπειρογνώμονες» που, κατά τον ίδιο, απέκτησαν δημόσιο βήμα.

Οι εκλογές του 2027 και το πολιτικό σκηνικό

Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές του 2027, ο υπουργός εκτίμησε ότι το πολιτικό και διεθνές περιβάλλον μέχρι τότε θα έχει μεταβληθεί σημαντικά.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το πολιτικό και το διεθνές περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές το ’27, σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα, δεν θα έχει καμία σχέση», δήλωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ευρώπη, στις σχέσεις Ευρώπης, Ρωσίας και ΝΑΤΟ, στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επόμενη περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και απρόβλεπτη.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μην εξασφαλίσει αυτοδυναμία, έθεσε το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών και διερωτήθηκε ποιο κόμμα έχει προαναγγείλει σήμερα συνεργασία με κάποιο άλλο.

Νέα δράση για την παχυσαρκία

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και στους περίπου 46.000 πολίτες που διέκοψαν τη θεραπεία τους.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, καθώς επρόκειτο για δράση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη δημιουργία δεύτερου προγράμματος, προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή σχετικών λύσεων στους πολίτες.