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«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί το Σαββατοκύριακο
Ειδήσεις
14:31 - 19 Σεπ 2026

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί το Σαββατοκύριακο

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν το Σάββατο και την Κυριακή (19 και 20/9) στην Αθήνα για τις εκδηλώσεις της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης «Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο», από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους, αφού θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

  • στην Αθηνάς, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
  • στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της,
  • στην Περικλέους, σε όλο το μήκος της,
  • στην Αθηναΐδος, σε όλο το μήκος της,
  • στην Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της,
  • στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
  • στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

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